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Модернизация

Высокие показатели инвестпрограммы "Ставропольэнерго" - результат ведения грамотной технической политики

Высокие показатели инвестпрограммы Ставропольэнерго - результат ведения грамотной технической политики

23 ноября 2018, 13:19
Рубрика: Модернизация
Метки: СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Объем финансирования инвестиционной программы за 9 месяцев 2018 года в филиале МРСК Северного Кавказа - "Ставропольэнерго" (входит в ГК "Россети") выполнен на 187 % и составил 285 млн руб. (с учетом НДС) при плане 152 млн руб.

Кроме того, за отчетный период выполнен на 680 % фактический объем капитальных вложений, который составил 75 млн руб. (без НДС) при плане 11 млн руб. При этом освоение капитальных вложений по объектам технологических присоединений льготной категории заявителей составило 42 млн руб. В целом же по объектам технологических присоединений энергокомпанией освоено 66 млн руб.

Ввод основных фондов по итогам 9 месяцев составил 126 млн руб. За 9 месяцев 2018 года на сумму 119 млн руб. введено основных фондов, направленных на технологическое присоединение потребителей, в том числе для льготной категории заявителей – на 46 млн руб.

В целом за истекший период в шести производственных отделениях "Ставропольэнерго" реконструировано и построено свыше 50 километров воздушных линий электропередачи (ВЛ). Увеличена мощность ряда трансформаторных подстанций и введено в эксплуатацию около 9 МВА (мегавольтампер).

Значительная часть инвестиций с начала года направлена не только на повышение надежности, энергобезопасности и развитие электросетевого комплекса края, но и на повышение инвестиционной привлекательности региона.

Среди наиболее крупных объектов, реализованных за это время на Ставрополье, стоит отметить возведение ВЛ-10 кВ и блочной комплектной трансформаторной подстанции 10-0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств гипермаркета, расположенного в селе Винсады, строительство отпайки ВЛ-10 кВ от подстанции "Рыздвяная" для обеспечения техприсоединения энергопринимающих устройств нового жилого квартала "Звездный" в поселке Рыздвяный Изобильненского района края, а также реконструкцию ПС 110/10/6 кВ "Северная".

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго"

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