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Встречи

Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Республику Беларусь

Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Республику Беларусь

26 ноября 2018, 17:30
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО

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Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер посетил с рабочей поездкой Республику Беларусь.

В рамках визита под председательством Алексея Текслера и Министра энергетики Республики Беларусь Виктора Каранкевича состоялось пленарное заседание с участием представителей экспертных рабочих групп по российско-белорусскому сотрудничеству в газовой промышленности и электроэнергетической сфере.

В преддверии пленарного заседания главы делегаций провели двустороннюю встречу в узком составе.

Также первый заместитель Министра главы энергетического ведомства России провел переговоры с руководством одного из крупнейших промышленных комплексов Белоруссии - председателем концерна "Белнефтехим" Андреем Рыбаковым по вопросам поставок нефтепропродуктов и продуктов нефтехимии.

Компания: Министерство энергетики РФ

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