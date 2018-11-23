Денис Мантуров принял участие в Итоговом совещании Владимира Путина с руководством Минобороны и предприятий ОПК

Владимир Путин провёл на базе Военного инновационного технополиса "Эра" заключительное совещание с руководящим составом Министерства обороны и главами предприятий оборонно-промышленного комплекса. Во встрече принял участие Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Владимир Путин высоко оценил техническое оснащение и разработки Военно-инновационного технопарка "Эра", на площадке которого проходило совещание. Он отметил, что на базе центра созданы современные научно-исследовательские и производственные комплексы, в составе которых будут работать лаборатории по восьми важнейшим направлениям.

"Уверен, всё это послужит эффективной разработке, а главное – быстрому внедрению передовых технологий в области обороны и безопасности", - заявил Президент.

В ходе совещания Владимир Путин вынес на обсуждение тему производства боеприпасов. По его словам, в отечественном ОПК боеприпасная отрасль выпускает самое большое по объёму и номенклатуре количество продукции. За последние годы в рамках Государственной программы развития ОПК многие предприятия отрасли были модернизированы, а также были созданы новые производства, где применяются передовые достижения науки и техники.

"Важно и дальше развивать возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса, выпускающих боеприпасы, совершенствовать организацию самого производства. Нужно не только создавать оптимальные запасы материально-технических ресурсов. Важно организовать их правильное, безопасное хранение и своевременное обновление. И своевременную утилизацию, разумеется, тоже. Речь идёт о полном цикле", - подчеркнул Владимир Путин.