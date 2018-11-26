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Калужский кабельный завод против фальсификата

Контрафактный кабель

Контрафактный кабель

Накладная на отпуск

Накладная на отпуск

Дополнительные маркировки оригинального кабеля "ККЗ"

Дополнительные маркировки оригинального кабеля "ККЗ"

Рынок кабельно-проводниковой продукции продолжает страдать от изобилия контрафакта и фасльсификата. В то время, когда отраслевые инициативы развивают методы противодействия, докладывают об успешных результатах и проводят деловые мероприятия для привлечения производителей и поставщиков к своей деятельности, реалии рынка продолжают напоминать о себе, порой в виде самых вопиющих случаев. «Калужский кабельный завод» столкнулся с этой угрозой на собственном опыте и рассказал порталу RusCable.Ru о происходящих событиях, в которых предприятию приходится бороться с подделыванием и распространением собственной продукции, выпускаемой очередными «призраками».

ООО «Калужский кабельный завод» («ККЗ») — известный производитель широкого ассортимента кабельной продукции различных исполнений, в сегменте низкого напряжения. В 2016 году компания начала проводить успешную программу по смене модели производства, ребрендингу и расширению, уверенно и быстро показав положительные результаты, как в качественных характеристиках выпускаемой продукции, так и во взаимодействии с потребителями, вступив в новую эпоху для предприятия. Спустя два года завод продолжает активную фазу совершенствования в выпуске новых видов кабельной продукции, применению новых технологий, оптимизирующих эффективность производства, что позволяет «ККЗ» своевременно и успешно реагировать на требования рынка и кабельной промышленности в целом. Изменения в компании также затронули и визуальный образ, ее стратегию позиционирования, что отразилось в изменении ее фирменного стиля и логотипа, ставшего зарегистрированным официальным товарным знаком завода (а его копирование перешло в плоскость правонарушения).

Важным шагом компании, стало решение о выпуске всей продукции в строгом соответствии с действующими ГОСТ, отказе от компромиссов, что послужило развитием дальнейшего пути в более сложном, но верном направлении. Стремление «ККЗ» к максимально эффективному обеспечению потребителей высококачественной продукцией, содействию повышению энергобезопасности на региональном и федеральном уровнях высоко оценили, как игроки рынка, так и государственные структуры. В феврале 2018 года, площадку завода посетил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, где руководитель завода Александр Тарасенко ознакомил его с производственными мощностями и номенклатурой кабельной продукции «ККЗ». А рассказать было о чем, ведь производственные мощности компании неуклонно увеличиваются – закупается и вводится в эксплуатацию большое количество нового оборудования европейского производства, заканчивается строительство нового цеха; а ассортимент постоянно расширяется – ежегодно заводом осваивается 1-2 нового вида продукции, широко востребованных целевым рынком.

В целом, дела у завода объективно пошли в гору, что будет даже мало сказано: его позиция на рынке значительно возросла и усилилась, а его доброе имя стало гораздо лучше известно рынку и потребителям в положительном ключе. Что, в итоге, не осталось незаметным для конкурентов и сомнительных лиц, ведущих свою деятельность сомнительными методами. Осенью 2018 года, «Калужский кабельный завод» столкнулся с опасным случаем производства и распространения на рынке России контрафактной продукции, подделывающей марки и бренд компании, вводящей покупателей в заблуждение и представляющей для них настоящую угрозу.

Тревожные слухи поступали в «ККЗ» в течение всего 2018 года, которые не находили, однако, веского обоснования. Но, со временем, они стали приобретать более губительные очертания, когда потребители завода стали задавать почти один и тот же вопрос: почему некие фирмы на рынке предлагают им кабельную продукцию завода по ценам существенно более низким, чем официальные?

Гром, посреди заходящегося тучами неба, грянул в августе 2018. Партнеры завода сообщили, что в Тверской области распространяется недоброкачественная продукция умышленно подделывающая известные марки и товарные знаки «Калужского кабельного завода». Представителями завода была совершена контрольная закупка в магазине-распространителе фальсификата ООО «Электромаркет», г. Тверь, кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS, якобы производства «ККЗ». По первому же визуальному анализу, между подделкой и оригинальной продукцией были отмечены очевидные различия в бирке, упаковке, конструктивных размерах. Отдельно стоит отметить, что завод никогда не взаимодействовал и не заключал договора поставки с ООО «Электромаркет». После проведения испытаний и более детальной проверки образцов контрафактной продукции, «ККЗ» обратился в АНО Центр Технических Исследований и консалтинга «СудЭкспертГрупп», г. Москва, для проведения независимой экспертизы. 18 сентября, на основании проведенного исследования, специалисты «СудЭкспертГрупп» подготовили заключение, согласно которому подтверждается поддельность закупленного в Твери кабеля.

Для представителей «ККЗ» различия были очевидны уже при первом взгляде на бухту контрафактного кабеля:

1.    Для начала, в глаза сразу бросается разница между качеством упаковки бухт: оригинальную упаковку «ККЗ» отличает наличие на полимерной пленке равномерно нанесенного покрытия из логотипов компании синего оттенка, более аккуратная укладка и обмотка. В то время как подделка может похвастаться только вторичностью использования упаковки, повреждениями и отсутствием маркировок.

I — Кабельная бухта ВВГ-Пнг(А)-LS производства ООО «Калужский кабельный завод»

II — Кабельная бухта неустановленного производства.

I. Упаковка бухты:   

II. Упаковка бухты:

2.    Логотип, используемый на заводской табличке: на продукции «ККЗ» используется официально зарегистрированный торговый знак компании, в то время как на подделке, до настоящего момента, печатаются устаревшие логотипы завода.

I. Логотип компании:                                                    

II. Логотип компании:

3.    Информация на заводской табличке, также имеет существенные различия: продукция «ККЗ» всегда имеет данные о дате изготовления партии, подпись, штрихкод и штампы, а на ее обороте распечатано руководство по эксплуатации; поддельная продукция же этих данных не имеет.

I. Заводская табличка:    

                                                 

II. Заводская табличка:

Испытания же образцов и сравнение результатов с показателями оригинальной продукции показали в фальсификате многочисленные нарушения и несоответствия требованиям ГОСТ, которые «Калужский кабельный завод» строго соблюдает в производственном процессе и на контроле качества. В контрафакте, изготовленном на «коленочном производстве», обнаружены нарушения по толщине изоляции, оболочки, в соотношении цветов, в завышенном электрическом напряжении и маркировке. Не трудно предположить, что для производства этого «кабеля» были использованы вторичные материалы сомнительного качества, что лишь добавляет к уровню опасности его эксплуатации.

Полученные специалистами завода факты, решение экспертизы и результаты испытаний позволили руководству ООО «ККЗ» подать заявление в УМВД России по г. Твери по факту продажи контрафакта под товарным знаком завода, что и было сделано 2 октября 2018 года. Было начато расследование, в ходе следственных действий которого, силами Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери был осуществлен осмотр магазина ООО «Электромаркет», а также изъята контрафактная продукция, выдаваемая за кабель «ККЗ»: ВВГ-Пнг(А)-LS 3Хl,5 в количестве 3,9 км; ВВГ-Пнг(А)-LS 3Х2,5 в количестве 0,5км.

Помимо привычных визуально отличительных признаков, изъятая продукция имела при себе накладную на перемещение от ООО «ПромЭл» (г. Орел) – орловского производителя КПП. А сотрудники магазина предоставили следователям документы о приобретении данного контрафактного кабеля у ООО «Промснаб-Электромонтаж» (г. Орел). Проверка этих компаний с помощью сервиса «Чеснок» показала их непосредственную взаимосвязь – в первую очередь, руководителем и владельцем двух компаний является Рубцов Вадим Юрьевич. По факту участия данных организаций в противоправной деятельности продолжаются следственные действия: так, в адрес ООО «ККЗ», от ОЭБ и ПК УМВД России, поступил запрос на предоставление данных о взаимодействиях завода с «Промснаб-Электромонтаж», наличию договоров, справки об ущербе и о других материалах, способствующих следствию. В ближайшее время, данная ситуация получит логическое развитие, а мы будем пристально следить за дальнейшими событиями.

К сожалению, данный случай не остался единичным. Подобная ситуация повторилась и в г. Ярославль, где в аналогичном ключе была выявлена подобная контрафактная продукция. По этому направлению также проводится проверка.

Портал RusCable.Ru обращается к своим читателям, а в особенности к покупателям и постоянным партнерам ООО «ККЗ», с просьбой – при приобретении продукции завода обращать особое внимание на выявленные в материале отличия, сверять их и, в случае выявления контрафакта, немедленно связываться с представителями «Калужского кабельного завода» по телефонам (48434) 4-29-81, -82; по почте kkz93@mail.ru или с редакцией портала по почте mail@ruscable.ru.

Оставайтесь с нами и следите за дальнейшим развитием событий!

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