"Ленэнерго" обеспечило мощность спортивно-оздоровительному комплексу в Санкт-Петербурге

Опасайтесь подделок!
26 ноября 2018, 16:55
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика
ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") обеспечило более 1,3 МВт спортивно-оздоровительному комплексу на набережной Макарова в Санкт-Петербурге. Источником питания стала подстанция №357 "Крестовская".
Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты построили и оборудовали новую трансформаторную подстанцию 10 кВ и проложили две кабельные линии 10 кВ до энергопринимающих устройств потребителя.
На территории современного комплекса облагорожена набережная, а также создан частный парк с прогулочными дорожками, малыми архитектурными формами и фонтанами.