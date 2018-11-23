"Ленэнерго" обеспечило мощность спортивно-оздоровительному комплексу в Санкт-Петербурге

ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") обеспечило более 1,3 МВт спортивно-оздоровительному комплексу на набережной Макарова в Санкт-Петербурге. Источником питания стала подстанция №357 "Крестовская".

Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты построили и оборудовали новую трансформаторную подстанцию 10 кВ и проложили две кабельные линии 10 кВ до энергопринимающих устройств потребителя.

На территории современного комплекса облагорожена набережная, а также создан частный парк с прогулочными дорожками, малыми архитектурными формами и фонтанами.