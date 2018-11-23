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Модернизация

"Ленэнерго" обеспечило мощность спортивно-оздоровительному комплексу в Санкт-Петербурге

Ленэнерго обеспечило мощность спортивно-оздоровительному комплексу в Санкт-Петербурге

26 ноября 2018, 16:55
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") обеспечило более 1,3 МВт спортивно-оздоровительному комплексу на набережной Макарова в Санкт-Петербурге. Источником питания стала подстанция №357 "Крестовская".

Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты построили и оборудовали новую трансформаторную подстанцию 10 кВ и проложили две кабельные линии 10 кВ до энергопринимающих устройств потребителя.

На территории современного комплекса облагорожена набережная, а также создан частный парк с прогулочными дорожками, малыми архитектурными формами и фонтанами.

Компания: ПАО "Ленэнерго"

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