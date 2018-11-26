Росавтодор выделит 2,5 млрд рублей на строительство моста в Уфе

Финансирование из федерального бюджета на строительство моста через реку Белую, который свяжет Уфу и аэропорт, составит 2,5 млрд рублей. Об этой договоренности с Росавтодором сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров в понедельник на оперативном совещании в правительстве республики.

"Мы договорились, что Росавтодор нам буквально оперативно выделяет деньги на начало строительства моста в створе улицы Воровского. <…> Пока сумма 2,5 млрд", - сказал Хабиров.

Врио главы Башкирии поручил мэру Уфы Ульфату Мустафину и и. о. заместителя премьер-министра республики Раифу Абдрахимову немедленно приступить к работе.

В настоящее время из Уфы в южном направлении можно выехать по двум мостам, один из них, 1956 года постройки, полностью перекрывался для срочного ремонта в начале года, сообщалось, что конструкция в предаварийном состоянии. Движение по нему было восстановлено 26 июля этого года только для легковых автомобилей, с ограничением скорости 40 км/ч.

ТАСС