"Газпромнефть-Оренбург" внедряет новые технологии для сокращения сроков запуска скважин после бурения

Специалисты "Газпромнефть-Оренбурга" разработали и впервые применили уникальную технологию, благодаря которой удалось в три раза сократить сроки запуска скважин в эксплуатацию.

Суть новой технологии в применении газлифтного* оборудования повышенной прочности (скважинных камер)**, которое позволяет проводить гидроразрыв пласта*** на фондовом оборудовании - с помощью рабочей компоновки, спускаемой непосредственно с бурового станка. Это значительно сокращает не только время, но и затраты на освоение скважин. Экономия достигается исключением из цикла освоения завершающих операций – глушения и замены подземного оборудования. На Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения с высоким газовым фактором по такому принципу уже успешно запущены четыре горизонтальных скважины.

"Сокращение времени ввода скважин в эксплуатацию – одно из приоритетных направлений деятельности "Газпромнефть-Оренбурга". По нашим прогнозам, с использованием этой технологии объемы добычи нефти в 2019 году вырастут на 30 тысяч тонн, а затраты сократятся на 10 миллионов рублей", - отметил главный инженер "Газпромнефть-Оренбурга" Сергей Трубавин.