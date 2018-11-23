Нижновэнерго устанавливает современные приборы учета для борьбы с энерговоровством

Филиалом ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" (входит в ГК "Россети") заключен энергосервисный контракт по снижению непроизводственных энергопотерь. Этот механизм позволяет организовать учет электроэнергии в районах с высоким уровнем потерь за счет нетарифных источников финансирования, уменьшая тем самым операционные расходы компании.

Контрактом предусмотрено снижение потерь в электросетевом комплексе в 2018-2023 гг. на 195 млн кВт*ч. Исполнитель обязуется на вверенных участках электрической сети добиться уменьшения потерь электроэнергии и организовать автоматический сбор показаний ее потребления. Для этого более чем у 90 тысяч потребителей в Нижегородской области в районах с высоким уровнем потерь будут установлены интеллектуальные системы учета.

Электросчетчик монтируется на границе балансовой принадлежности с потребителем (условная линия, по которой разделяется эксплуатационная ответственность за состояние и обслуживание энергооборудования) на вводном проводе к домовладению абонента. Потребителю выдается модуль отображения информации, на дисплее которого можно видеть текущие показаниями расхода электроэнергии. При этом потребитель лишается возможности как-либо воздействовать на работу прибора учета. Более того, современные счетчики способны дистанционно отключить абонента в случае неоплаты им счетов за потребленные киловатты, а также при попытке вмешаться в работу прибора.

Интеллектуальная система учета интегрирована в программное обеспечение нижегородской электросетевой компании, и данные о потребленной электроэнергии передаются энергетикам автоматически в режиме реального времени. Немаловажное преимущество такого способа организации учета состоит в том, что этот механизм нивелирует все разногласия между сетевыми и сбытовыми компаниями относительно объемов потребленной электроэнергии.

Особенность энергосервисного контракта состоит в том, что Нижновэнерго не несет тарифных затрат на его реализацию, и установка приборов учета на границе балансовой принадлежности никоим образом не отразится на конечном тарифе для потребителей. Оплата работ энергосервисной компании будет производиться за счет экономии, которая сформируется благодаря снижению потерь.