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Модернизация

Нижновэнерго устанавливает современные приборы учета для борьбы с энерговоровством

Нижновэнерго устанавливает современные приборы учета для борьбы с энерговоровством

27 ноября 2018, 14:12
Рубрика: Модернизация
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Филиалом ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" (входит в ГК "Россети") заключен энергосервисный контракт по снижению непроизводственных энергопотерь. Этот механизм позволяет организовать учет электроэнергии в районах с высоким уровнем потерь за счет нетарифных источников финансирования, уменьшая тем самым операционные расходы компании.

Контрактом предусмотрено снижение потерь в электросетевом комплексе в 2018-2023 гг. на 195 млн кВт*ч. Исполнитель обязуется на вверенных участках электрической сети добиться уменьшения потерь электроэнергии и организовать автоматический сбор показаний ее потребления. Для этого более чем у 90 тысяч потребителей в Нижегородской области в районах с высоким уровнем потерь будут установлены интеллектуальные системы учета.

Электросчетчик монтируется на границе балансовой принадлежности с потребителем (условная линия, по которой разделяется эксплуатационная ответственность за состояние и обслуживание энергооборудования) на вводном проводе к домовладению абонента. Потребителю выдается модуль отображения информации, на дисплее которого можно видеть текущие показаниями расхода электроэнергии. При этом потребитель лишается возможности как-либо воздействовать на работу прибора учета. Более того, современные счетчики способны дистанционно отключить абонента в случае неоплаты им счетов за потребленные киловатты, а также при попытке вмешаться в работу прибора.

Интеллектуальная система учета интегрирована в программное обеспечение нижегородской электросетевой компании, и данные о потребленной электроэнергии передаются энергетикам автоматически в режиме реального времени. Немаловажное преимущество такого способа организации учета состоит в том, что этот механизм нивелирует все разногласия между сетевыми и сбытовыми компаниями относительно объемов потребленной электроэнергии.

Особенность энергосервисного контракта состоит в том, что Нижновэнерго не несет тарифных затрат на его реализацию, и установка приборов учета на границе балансовой принадлежности никоим образом не отразится на конечном тарифе для потребителей. Оплата работ энергосервисной компании будет производиться за счет экономии, которая сформируется благодаря снижению потерь.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"

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