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Законотворчество (постановления)

Зарегистрирован приказ Минэнерго России "Об утверждении Правил переключений в электроустановках"

Зарегистрирован приказ Минэнерго России Об утверждении Правил переключений в электроустановках

27 ноября 2018, 16:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Министерством юстиции Российской Федерации 22 ноября 2018 года зарегистрирован Приказ Минэнерго России от 13.09.2018 № 757 "Об утверждении Правил переключений в электроустановках" с присвоением регистрационного № 52754.

Правилами установлены требования, направленные на определение порядка и последовательности выполнения переключений в электроустановках, входящих в состав ЕЭС России, а также технологически изолированных энергосистемах. Правила предназначены для персонала, участвующего в разработке программ и бланков переключений и персонала, осуществляющего переключения в электроустановках.

В документе определены особенности переключений для предотвращения развития и ликвидации нарушений в работе энергосистемы, при вводе в работу новых линий электропередачи, оборудования, устройств РЗА, а также особенности переключений в электрических сетях напряжением 35 кВ и ниже.

Применение в работе персоналом субъектов электроэнергетике Правил приведет к снижению риска нарушения электроснабжения при производстве переключений.

Справочно:

Правила разработаны Департаментом оперативного контроля и управления в электроэнергетики в рамках реализации полномочий Минэнерго России по установлению требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, предусмотренных Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике".

Компания: Министерство энергетики РФ

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