Энергетики реконструировали электрические сети в поселке Межевой

Обновленная электросетевая инфраструктура повысит надежность и качество электроснабжения в поселке Межевой Энгельсского района. Проект реконструкции реализован Приволжским производственным отделением филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Саратовские распределительные сети".

На улицах населенного пункта установлено 65 новых железобетонных опор. К ним подвешен самонесущий изолированный провод марки СИП-4, общей протяженностью 1,742 километра. Линии электропередачи (ВЛ) и потребителей соединили 50 вводов в жилые дома. Безопасность ВЛ от перенапряжения обеспечат 12 ограничителей ОР 600/28.

Современные материалы, примененные при реализации проекта реконструкции, снизят затраты на эксплуатацию распределительных сетей, уменьшат потери электроэнергии. Использование самонесущего изолированного провода позволит исключить несанкционированные подключения к электрическим сетям 0,4 кВ.

Работы по реконструкции электросетевых объектов ведутся во всех филиалах ПАО "МРСК Волги".