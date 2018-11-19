Информационный видео ролик - обогрев труб Heatline АНТИФРИЗ

Компания ХИТ ЛАЙН завершила съемки рекламно-информационного видео по обогреву труб системой Heatline АНТИФРИЗ. Решение о съемках подобного ролика было принято с целью популяризации и информирования конечного потребителя о данном продукте.

С наступлением зимнего периода многие владельцы загородных домов сталкиваются с проблемой промерзания и разрушения водопроводов, трубопроводов и иных инженерных коммуникаций, проложенных открыто на улице, в холодном подвале или закопанных на небольшой глубине.

Для решения данной проблемы компанией ХИТ ЛАЙН был разработан уникальный для российского рынка продукт – система электрообогрева труб Heatline АНТИФРИЗ на основе саморегулирующегося кабеля в виде готового комплекта с литой неразборной вилкой.

Уникальность системы состоит в легкости монтажа без применения дорогостоящего специализированного оборудования и инструмента. В простоте последующей эксплуатации, не требующей постоянного обслуживания и профилактического ремонта. И главное, производимая компанией ХИТ ЛАЙН система Heatline АНТИФРИЗ абсолютно универсальна – систему можно устанавливать как снаружи трубы, так и внутри трубопровода с помощью специализированных муфт. При этом, система безопасна в эксплуатации, как с точки зрения электробезопасности, так и для здоровья потребителей, благодаря использованию материалов имеющих гигиенический сертификат.

Преимущества системы кабельного обогрева труб Heatline АНТИФРИЗ: