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Мероприятия

Информационный видео ролик - обогрев труб Heatline АНТИФРИЗ

Информационный видео ролик - обогрев труб Heatline АНТИФРИЗ

28 ноября 2018, 12:46
Рубрика: Мероприятия
Метки: ХИТ ЛАЙН
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Компания ХИТ ЛАЙН завершила съемки рекламно-информационного видео по обогреву труб системой Heatline АНТИФРИЗ. Решение о съемках подобного ролика было принято с целью популяризации и информирования конечного потребителя о данном продукте.

С наступлением зимнего периода многие владельцы загородных домов сталкиваются с проблемой промерзания и разрушения водопроводов, трубопроводов и иных инженерных коммуникаций, проложенных открыто на улице, в холодном подвале или закопанных на небольшой глубине.

Для решения данной проблемы компанией ХИТ ЛАЙН был разработан уникальный для российского рынка продукт – система электрообогрева труб Heatline АНТИФРИЗ на основе саморегулирующегося кабеля в виде готового комплекта с литой неразборной вилкой.

Уникальность системы состоит в легкости монтажа без применения дорогостоящего специализированного оборудования и инструмента. В простоте последующей эксплуатации, не требующей постоянного обслуживания и профилактического ремонта. И главное, производимая компанией ХИТ ЛАЙН система Heatline АНТИФРИЗ абсолютно универсальна – систему можно устанавливать как снаружи трубы, так и внутри трубопровода с помощью специализированных муфт. При этом, система безопасна в эксплуатации, как с точки зрения электробезопасности, так и для здоровья потребителей, благодаря использованию материалов имеющих гигиенический сертификат.

Преимущества системы кабельного обогрева труб Heatline АНТИФРИЗ:

  • Предотвращение замерзания трубопровода и его разрушения
  • Возможность прокладки трубопровода на меньшей глубине залегания
  • Поддержание требуемой температуры в трубопроводе и ее мгновенная подача без предварительного подогрева
  • Отсутствие необходимости в установке обратных линий воды в доме и сопутствующего дорогостоящего оборудования
  • Предотвращение образования на поверхности трубопровода конденсата
  • Возможность использования для небольших трубопроводов и их участков в виде короткой секции, от 20-30 см
  • Отсутствие предварительных расчетов для определения требуемого объема нагревательной саморегулирующейся ленты
  • Локальность тепловыделения нагревательной ленты при изменении условий теплоотдачи
  • Простой и удобный монтаж
  • Высокая степень безопасности

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Производственная Компания ХИТ ЛАЙН"

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