Минприроды выделит Приморью 3,7 млрд рублей на строительство дамб

Министерство природных ресурсов выделит Приморскому краю 3,7 млрд рублей на строительство 16 дамб, защищающих города края от наводнений. Об этом после встречи с главой Минприроды РФ Дмитрием Кобылкиным во Владивостоке рассказал журналистам врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

"Обсуждались вопросы, связанные с финансированием программы защиты наших городов, у нас 16 дамб [должны защищать] 12 населенных пунктов. Это программа, которая будет финансироваться из двух источников, большую часть на себя берет федеральный бюджет. Министерство природных ресурсов [выделит] 3,7 млрд рублей, "наших" там 600 млн рублей", - сказал Кожемяко.

Он добавил, что на 2019 год уже запланировано проектирование этих сооружений, а на 2020-2021 годы - строительство.

Ранее министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что муниципалитетам в России необходимо дать больше полномочий по очистке русел рек для предотвращения наводнений. Особенно это актуально для Приморского края, где наводнения происходят несколько раз в год.

Приморье ежегодно переживает паводки из-за разлива рек после таяния снегов весной и сильных ливней в конце лета. Так, в августе и начале сентября 2018 года регион пережил два крупных паводка. От повышения уровня рек пострадало множество поселков и дорог почти во всех районах края, некоторые населенные пункты были частично подтоплены, многие временами оказывались отрезанными от автомобильного сообщения.

Ливни в начале августа 2017 года также вызвали масштабный паводок в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии тогда попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тыс. жилых домов и 2,4 тыс. придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. В 2016 году в конце августа на Приморье обрушились тайфуны "Лайонрок" и "Немтеун", от которых в общей сложности пострадали более 40 тыс. человек.

ТАСС