Павел Сорокин: "На наших глазах идет формирование новой отрасли промышленности"

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин выступил в рамках VII Международной научно-технической конференции "Освоение ресурсов нефти и газа российского шельфа: Арктика и Дальний Восток" (ROOGD-2018).

В рамках своего выступления Павел Сорокин отметил важную роль шельфовой добычи в развитии российской промышленности.

"По сути на наших глазах идет формирование новой отрасли промышленности, которая задействует огромное количество подрядчиков и привлечет уникальный человеческий капитал. На данный момент это малоизученная для нас область, но с огромными перспективами", - отметил он.

Одной из важнейших составных частей, за счет которых происходит формирование отрасли шельфовой добычи, является проводящаяся сейчас политика импортозамещения технологий. Другим локомотивом развития отрасли, по словам замглавы Минэнерго России, станет производство и экспорт сжиженного газа (СПГ).

"Именно сжиженный газ во многом будет иметь принципиальное значение для экономики Арктики. Россия уже увеличила свое присутствие на миром рынке СПГ. При благоприятном развитии наш потенциал в годовом исчислении – около 100 млн т. Участвовать в этой доле будут уже запущенные проекты "Ямал СПГ" и "Сахалин-2", а в недалеком будущем и "Балтийский СПГ", - рассказал Павел Сорокин.

Рост перевалки СПГ, по словам замминистра энергетики России, приведет к увеличению загрузки Северного морского пути и его развитию как отдельного нового торгового пути.

"Развитие СМП станет фактически революцией для мировой торговли. Мы откроем новый торговый путь, что приведёт к взрывному развитию всей Арктики. Это большой задел для отечественных верфей, потенциальное снижение транспортных издержек для всех арктических проектов. Поэтому одна из наших основных задач – это показать, что мы можем в течение разумного срока дать ресурс любому потребителю, который придет вслед за конкурентной ценой", - подчеркнул Павел Сорокин.