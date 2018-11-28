Предприятия Росатома приняли участие в VII Международном инновационном форуме в Железногорске

Предприятия Госкорпорации "Росатом" приняли участие в VII Международном инновационном форуме, который прошел в Железногорске 23-24 ноября.

Форум был посвящён теме развития центров науки и инноваций как основной движущей силы цифровых регионов, в нём приняло участие более 1000 человек, работало около 20 дискуссионных площадок. И если главными действующими лицами первого дня была молодёжь, то в субботу, 24 ноября, на форуме работало экспертное сообщество - представители власти, различных ведомств и министерств, предприятий, научных институтов и других организаций.

В частности, в первый день, в рамках исследовательского интенсива представители Горно-химического комбината (предприятие Госкопорации "Росатом", дивизион ЗСЖЦ), предприятий и организаций Красноярского края и других регионов приняли участие в презентации лучших инженерных команд Сибири "Умный город". Были предложены идеи, которые могут быть реализованы и эффект от которых можно получить в короткие сроки. В частности, инженеры и специалисты ГХК представили семь проектов по теме цифровизации и развития городской среды. Авторами пяти проектов стали работники департамента информационных технологий предприятия, ещё два предложила молодёжная организация ГХК. Команда каждого из проектов представила свою идею экспертам форума. Последние же давали рекомендации, в соответствии с которыми проекты необходимо оперативно доработать до завершения дня.

"Наш проект называется "Использование цифровых решений в процессе инвентаризации", - рассказала сразу после работы с экспертами инженер-программист ДИТ Анастасия Алексеева. - Он направлен на решение проблемы, которая есть практически на всех предприятиях, и не только атомной отрасли: это большие трудозатраты на проведение инвентаризации. Мы предложили использовать терминалы сбора данных. При этом уникальность нашего проекта в том, что мы сами генерируем штрих коды по инвентарному номеру, что позволит в дальнейшем обрабатывать информацию. Также ДИТ разработал мобильное приложение на базе Android для этих задач. В дальнейшем полученные данные обрабатываются в ERP-системе автоматически, и автоматически формируется необходимая отчетность".

В пленарном заседании Форума "Роль городов в реализации национальных целей и проектов инновационного и технологического развития" приняли участие начальник Управления по работе с регионами Госкорпорации "Росатом" Андрей Полосин и Генеральный директор Горно-химического комбината Пётр Гаврилов. Вместе с другими экспертами они обсудили особенности и инструменты развития городской среды, повышение качества жизни, в том числе - развитие системы образования, новых бизнесов и секторов экономики. В частности, Пётр Гаврилов на пленарном заседании представил новейшие производства предприятия, которые обеспечат его деятельность минимум на 50 лет, что позитивно скажется и на городе. Особый акцент он сделал на новых проектах, по которым достигнуты конкретные результаты. "Цифровизация и реализация технологий, о которых говорилось сегодня, невозможна без создания новых источников питания. На сегодняшний день Горно-химический комбинат совместно с зеленогорским Электрохимическим заводом реализуют такую технологию: получен и паспортизирован высококонцентрированный никель-63. Это основа бета-вольтаических микроваттных источников тока со сроком службы более 50 лет. И это совокупность современных технологий, которые на сегодняшний момент никто в мире не может повторить. Продукт будет востребован в космической промышленности, медицине, и цифровых технологиях", - отметил он.

Еще один участник Форума, Объединенная теплоэнергетическая компания Росатома подготовила для участников мероприятия интерактивную игру, где каждый желающий имел возможность построить свой "умный город".

В рамках Форума работала выставка технологических решений ключевых предприятий, малых инновационных компаний и вузов края.

Подводя итоги участия в VII Международном инновационном форуме, Андрей Полосин отметил: "В этом году очень много конкретных решений. Того, о чём начинали говорить пять-шесть лет назад здесь, в том числе, на этом форуме. Сейчас мы это видим, как говорится, в железе, в стекле, готовых программных продуктах. Даже те предложения, которые вчера звучали на молодёжном дне, также были абсолютно конкретными. И мы со своей стороны понимали, что то или иное решение готовы забирать к себе в цифровую платформу - внедрять, обеспечивать реализацию, инвестировать".