Пленарное заседание "Отрасль на пороге цифровой трансформации" откроет Международный форум "Электрические сети"

К участию в главной пленарной сессии форума приглашены Министр энергетики Российской Федерации, Мэр Москвы, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса, Генеральный директор ПАО "Россети"и другие представители федеральных и региональных органов власти, руководители крупнейших компаний, российские и зарубежные эксперты в области электроэнергетики. Модератором пленарного заседания выступит -, Президент Московской школы управления СКОЛКОВО.По мнению Павла Ливинского, главная пленарная сессия "Отрасль на пороге цифровой трансформации" задаст тон всему форуму "Электрические сети". На ней будет поднят весь комплекс ключевых вопросов цифровизации электроэнергетической отрасли России, которые в дальнейшем будут обсуждаться на мероприятиях деловой программы. "У грядущего форума есть важная цель – подготовить российскую электроэнергетику к революционному внедрению цифровых технологий," - подчеркнул глава "Россетей".Международный форум "Электрические сети", организованный при поддержке компании "Россети", пройдет с 4 по 7 декабря 2018 года в Москве, на ВДНХ. Российские и международные эксперты из 20 стран мира обсудят глобальные тренды развития современной цифровой электроэнергетики.