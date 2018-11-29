"Ростелеком" и администрация Ханты-Мансийского района обсудили перспективы развития телеком-инфраструктуры

Директор Ханты-Мансийского филиала ПАО "Ростелеком" Дмитрий Лукошков и глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин провели рабочую встречу, на которой обсудили развитие телекоммуникационной инфраструктуры и реализацию проектов в сфере цифровой экономики в муниципалитете.

"Ростелеком" при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа–Югры активно расширяет инфраструктуру и обновляет линии связи на территории района. Сегодня уже более 280 семей из поселков Шапша, Ярки, Сибирский и Красноленинский (Урманный) обеспечены доступом к интернету и популярным цифровым сервисам на скорости свыше 100 Мбит/с по технологии "оптика в квартиру". Она признается экспертами одной из самых перспективных: во-первых, оптический канал связи приходит непосредственно в квартиру абонента, что гарантирует высокое качество и надежность услуги, во-вторых, обеспечивается запас по дальнейшему наращиванию скорости на многие годы вперед.

Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала ПАО "Ростелеком":

"Чтобы соответствовать ожиданиям клиентов как по качеству интернет-доступа, так и по скорости, мы построили в Ханты-Мансийском районе 25 километров оптики и установили 130 единиц современного коммутационного оборудования в жилых домах. Компания продолжит развитие оптических сетей на территории муниципалитета для обеспечения каждого его жителя современными услугами связи".

Кирилл Минулин, глава Ханты-Мансийского района:

"Развитие инфраструктуры связи на территории Ханты-Мансийского района — один из приоритетов местного самоуправления. Жители муниципалитета, особенно в сельских поселениях со сложной транспортной схемой, должны иметь возможность пользоваться современными сервисами финансовых организаций, получать государственные и муниципальные услуги, записываться на прием к врачу через онлайн-регистратуры, обучаться дистанционно. Администрация района активно содействует расширению сети доступа к высокоскоростному интернету. Я высоко оцениваю сотрудничество с компанией "Ростелеком", ведь каждый шаг в направлении развития цифровой экономики обеспечивает повышение качества жизни сельчан".

Напомним, что в рамках федерального проекта по обеспечению услугами связи лечебно-профилактических учреждений, "Ростелеком" построил оптику и подключил к интернету медицинские подразделения в поселках Горноправдинск, Кедровый, Луговской, Сибирский, Красноленинский, а также селе Кышик Ханты-Мансийского района. Высокоскоростной интернет позволит персоналу использовать системы электронного документооборота, а также возможности телемедицины, что в итоге повысит качество оказания медицинских услуг.

Кроме того, уже в декабре 2018 года жители поселка Согом Ханты-Мансийского района смогут бесплатно пользоваться беспроводным интернетом по спутниковому каналу связи. Для этого "Ростелеком" установит в поселке Wi-Fi точку с радиусом покрытия до 300 метров на открытой местности при скорости передачи данных до 10 Мбит/с. Эти работы проводятся в рамках реализации федерального проекта устранения цифрового неравенства.