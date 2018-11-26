Специалисты "Новгородэнерго" обучились безопасному проведению работ на высоте

В рамках Дня охраны труда в новгородском филиале МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО "Россети") прошел День мастера, посвященный безопасному проведению работ на высоте. Учебное мероприятие с участием 18 мастеров "Новгородэнерго" состоялось на базе ПО "Боровичские электрические сети". Занятия для энергетиков провели представители фирмы-производителя систем безопасности.Программа обучения мастеров включала в себя теоретическое знакомство с устройствами и приспособлениями для подъема на высоту и практическую тренировку на учебном полигоне. Как отметила заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю филиала Ирина Свередюк, именно на мастерах лежит ответственность за организацию работ на высоте, допуск монтеров к работам на опорах ЛЭП, оценку рисков, контроль работ. Поэтому дополнительная тренировка для них была особенно актуальна."При работе на высоте применяются одновременно несколько систем безопасности. Мастер должен уметь скомпоновать их и правильно применить. Только тогда система будет защищать человека от падения с высоты", - подчеркнула Ирина Свередюк.Она сообщила, что персонал "Новгородэнерго" полностью обеспечен необходимыми приспособлениями для проведения работ на высоте. В текущем году для нужд филиала было приобретено 493 различных систем удержания и страховки, предназначенных для исключения рисков падения и травмирования. Стоимость приобретенного оборудования составила 1,5 млн рублей.