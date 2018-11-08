Тамбовэнерго завершило работы по увеличению мощности предприятия агрохолдинга "Русагро"

Филиалом ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" досрочно реализованы мероприятия по строительству энергообъектов для выполнения технологического присоединения третьей очереди свиноводческого комплекса "Тамбовский бекон" ("Тамбовский бекон-3") в рамках инвестиционной программы филиала. Предприятие обеспечит выдачу 7,4 МВт мощности 12 новым площадкам комплекса, строящимся в Жердевском, Сампурском и Знаменском районах. Для этого энергетиками построены три двухцепные воздушные линии (ВЛ) 35 кВ общей протяженностью 54 км. На эти цели направлено порядка 300 млн рублей.

"Тамбовский бекон" входит в группу "Русагро" - один из крупнейших агропромышленных холдингов страны, занимающий 4-е место среди производителей свинины в России. Мощность производства первых двух очередей комплекса "Тамбовский бекон" составляет 120 тысяч тонн свинины в год в живом весе. Запуск третьей очереди позволит увеличить этот объем вдвое.