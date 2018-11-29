Проект подводной кабельной линии в Мумбаи

Совместное предприятие, созданное индийской компанией Reliance Infrastructure (Rinfra) и компанией Astaldi SpA (Италия), получило заказ на разработку, материально-техническое обеспечение и строительство подводной кабельной линии Версова – Бандра (Versova –Bandra) – второй подводной системы в Мумбаи.

Совместное предприятие Rinfra-Astaldi выиграло тендер на реализацию этого проекта, в котором также участвовали такие крупные совместные предприятия, как L&T-Samsung и Hyundai Development Company-ITD. Длина подводной кабельной линии Версова – Бандра протяжённостью 17,7 км в три раза превышает длину существующей подводной линии Бандра – Ворли (Bandra – Worli). Срок реализации проекта 60 месяцев.