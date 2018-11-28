ЗАО "ЗЭТО" осуществило реконструкцию блочно-модульного ОРУ на ПС 500 кВ "Тамань"

ЗАО "ЗЭТО" является основным поставщиком первичного оборудования титула строительства Энергомоста "РФ – полуостров Крым".

В рамках реконструкции ПС 500 кВ "Тамань" для нужд филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Юга осуществлена поставка и монтаж оборудования 4 ячеек 220 кВ (выключатели элегазовые колонковые ВГТ-220 кВ, элегазовые трансформаторы тока ТОГФ-220 кВ) для расширения установленного в 2015 году БМ ОРУ производства великолукского завода – уникального в своем роде блочно-модульного открытого распределительного устройства с комплектами жесткой ошиновки, реализованного по сложной схеме 220-13Н.

Реконструкция подстанции осуществляется в рамках строительства ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань протяженностью 477 км с расширением ПС 500 кВ Кубанская и строительством ПС 500 кВ Тамань. Работы проходят, в свою очередь, в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" и энергобезопасности Крымского федерального округа. Строительство и ввод в работу ВЛ является частью комплекса мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения потребителей в Краснодарском крае, Республике Крым и городе Севастополь, а также созданию условий для технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей.

