Комплексы по утилизации батареек создадут в РФ на базе объектов по уничтожению химического оружия

На базе объектов по уничтожению химического оружия в РФ планируется построить комплексы по утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на Минпромторг.

"Батарейки относятся к отходам II класса опасности, инфраструктура по их переработке сегодня в стране практически отсутствует. В то же время ежегодно в Россию, по разным оценкам, ввозится от 1 до 3 млрд батареек. Как пояснили изданию в Минприроды, ведомство совместно с госкорпорацией "Росатом" разработали федеральный проект "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", рассчитанный до 2024 года. (...) Среди мероприятий федерального проекта - создание семи межрегиональных производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности", - говорится в материале газеты.

В пресс-службе Минпромторга изданию уточнили, что такие комплексы планируется построить на базе четырех объектов по уничтожению химического оружия: "Марадыковский" (пос. Мирный, Кировская область), "Камбарка" (г. Камбарка, Удмуртская Республика), "Щучье" (г. Щучье, Курганская область) и ФКП "Горный" (пос. Горный, Саратовская область). Это можно будет сделать после того, как они перейдут в оперативное управление федеральному оператору по обращению с отходами I и II классов опасности. Таким оператором планируется сделать госкорпорацию "Росатом", говорится в материале "Известий".

Интерфакс