УНКОМТЕХ представил доклад на Международном форуме поставщиков атомной отрасли "Атомэкс-2018"

3 и 4 декабря в Москве в Гостином дворе прошел Международный форум поставщиков атомной отрасли "Атомэкс-2018". Форум "АТОМЕКС" проводится Госкорпорацией "Росатом" с целью привлечения новых поставщиков в мировую атомную отрасль и повышения информированности поставщиков в вопросах закупок. В рамках форума были проведены конференция и выставка поставщиков продукции и услуг для предприятий атомной отрасли.

Заместитель генерального директора ООО ТД "УНКОМТЕХ" Андрей Молчанов представил доклад "Кабельно-проводниковая продукция производства Кирскабель и Иркутсккабель для атомных станций".

На протяжении нескольких десятилетий ООО "ТД "УНКОМТЕХ" является основным поставщиком кабелей, применяемых в гермозоне АЭС. За время своего существования наша организация осуществила поставки продукции для всех действующих и строящихся российских, а также зарубежных атомных станций, в числе которых "Белорусская", "Тяньваньская" (Китай), "Бушер" (Иран) и "Куданкулам" (Индия).

Вторая часть доклада А. Молчанова посвящена уникальным кабелям с минеральной изоляцией, которые успешно используются на атомных станциях в рамках реализации отраслевого плана работ по повышению уровня безопасности действующих российских АЭС после аварии на АЭС "Фукусима". Кабели с минеральной изоляцией в металлических оболочках обладают повышенной стойкостью к вредным воздействующим факторам в гермообъеме АЭС и обеспечивают длительную работоспособность при высоких температурах (до 800С˚), что подтверждается многолетним опытом использования и неоднократными испытаниями, проведенными независимыми испытательными лабораториями.

