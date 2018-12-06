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Контракты

Системный оператор Испании подписывает контракт с французской Nexans в рамках проекта сооружения соединения между островами Майорка и Менорка

Системный оператор Испании подписывает контракт с французской Nexans в рамках проекта сооружения соединения между островами Майорка и Менорка

6 декабря 2018, 17:04
Рубрика: Контракты
Метки: Nexans, КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Системный оператор Испании Red Eléctrica de España (REE) в рамках проекта сооружения нового кабельного соединения между испанскими островами Майорка и Менорка заключил контракт на сумму € 50 млн с французской компанией Nexans – производителем кабельного оборудования.

Протяженность соединения Майорка - Менорка напряжением 132 кВ и состоящего из подземной и подводной частей, составит 68 км. Общая стоимость проекта сооружения соединения оценивается в € 84 млн. Сооружение соединения Майорка - Менорка повысит надежность и качество энергоснабжения потребителей на обоих островах, а также будет способствовать интеграции в энергосистему ВИЭ- генерации.

В объем контракта, заключенного с Nexans входит проектирование, изготовление, поставка, установка и испытания кабельного оборудования. Ввод соединения в эксплуатацию запланирован на 2020 г.

Компания: АО "СО ЕЭС"

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