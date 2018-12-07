Дополнительные средства для шести ТОР в ДФО пойдут на газ, электричество и тепло

Увеличение почти на 14 млрд рублей финансирования шести территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке позволит обеспечить их электросетевой и железнодорожной инфраструктурой, тепло- и водоснабжением, а также инфраструктурой для жилых микрорайонов. Об этом сообщил ТАСС директор департамента территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток Минвостокразвития Андрей Федотовский.

Ранее сообщалось, что финансирование создания ТОР "Комсомольск", "Надеждинская", "Хабаровск", "Камчатка", "Большой Камень", "Южная Якутия" за счет средств федерального бюджета увеличено в общем объеме на 13,87 млрд рублей. Ожидается, что это позволит реализовать в этих ТОР инвестиционные проекты в сферах строительства, сельского хозяйства, промышленного производства, туризма, авиаперевозок, судостроения, жилищного строительства, переработки природных ресурсов, рыболовства и логистики, а также создать условия для привлечения новых инвесторов

"Средства выделены на финансирование создания инфраструктуры ТОР. На ТОР "Надеждинская", "Хабаровск", "Большой камень", "Южная Якутия", "Комсомольск", "Камчатка" на средства федерального бюджета будут созданы: внешнее электроснабжение, производственно-административные здания, объекты электросетевой, железнодорожной инфраструктуры и инфраструктуры для жилых микрорайонов, а также внутриплощадочные сети газоснабжения, ливневой канализации. Также средства пойдут на обеспечение резидентов землей, объектами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и строительство автомобильных дорог", - сообщил Федотовский.

В частности, финансирование ТОР "Южная Якутия" увеличено на 6,74 млрд рублей, "Надеждинская" - на 2,33 млрд рублей, "Большой Камень" - на 2,07 млрд рублей, "Камчатка" - на 1,23 млрд рублей, "Хабаровск" - более чем на 1 млрд рублей и ТОР "Комсомольск" - на 470 млн рублей.

ТАСС