Мобильная лаборатория пополнила парк спецтехники ФСК ЕЭС на юге Сибири

Новая передвижная электротехническая лаборатория поступила в Хакасское предприятие ФСК ЕЭС. Применение мобильных методов диагностики сократит время проведения испытаний электросетевого оборудования, направленных на выявление дефектов и предотвращение нештатных ситуаций в южных регионах Сибири.

Выполненная на базе микроавтобуса лаборатория предназначена для проведения испытаний и диагностики трансформаторов и оборудования подстанций, в том числе для измерения параметров изоляции, сопротивление контактов оборудования и обмоток трансформаторов. Автомобиль укомплектован элегазовыми измерительными трансформаторами, анализаторами вибросигналов и др.

В мобильной лаборатории созданы все условия для безопасного труда. Смонтировано защитное заземление, действует автоматическая блокировка дверей и аварийное отключение лаборатории. Специальная перегородка предотвращает воздействие на персонал высокого напряжения испытательной установки.

Эта лаборатория станет второй на Хакасском предприятии МЭС, обслуживающем 17 подстанций напряжением 110-500 кВ общей трансформаторной мощностью 6354 МВА в Республиках Хакасия и Тыва, а также южных районах Красноярского края. Всего же в сибирском филиале ФСК ЕЭС работает шесть передвижных электротехнических лабораторий.