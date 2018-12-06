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Модернизация

Ставропольские энергетики улучшили электроснабжение жителей Приозерного в Шпаковском районе

Ставропольские энергетики улучшили электроснабжение жителей Приозерного в Шпаковском районе

7 декабря 2018, 16:29
Рубрика: Модернизация
Метки: СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Вопросам улучшения качества электроснабжения энергетики филиала МРСК Северного Кавказа - "Ставропольэнерго" (входит в ГК "Россети") уделяют повышенное внимание и оперативно проводят необходимые мероприятия. Так, в поселке Приозерный Шпаковского района Ставропольского края на трансформаторной подстанции, идущей от центрального распределительного пункта "Сенгилеевская" проведены работы по замене силового трансформатора. В связи с его физическим износом взамен трансформатора мощностью 160 кВА установлен новый силовой трансформатор мощностью – 250 кВА.

- Установка более мощного оборудования повысит надежность электроснабжения жителей поселка Приозерный, а также позволит избежать аварийных ситуаций, - отметил заместителя главного инженера Западных электрических сетей Иван Соловьев.

Весь объем работ выполнен силами бригады Шпаковских районных электрических сетей (РЭС). В процессе замены оборудования ставропольские энергетики провели подготовительные мероприятия; работы по монтажу трансформатора и по вводу его в эксплуатацию.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго"

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