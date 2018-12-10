Кировэнерго реконструировал 27 километров линий электропередачи в Котельничском районе

Энергетики филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" – "Кировэнерго" завершили проект по модернизации фидера №6 подстанции "Котельнич"

В Котельничском районе Кировской области завершен проект по модернизации фидера №6 подстанции "Котельнич" – линии электропередачи 10 кВ протяженностью 27,145 км.

От фидера запитаны, в основном, бытовые потребители. Это жители деревень Наговицыны, Мишотино, Рвачи, Волки, Мельничата, Нижняя Водская. Кроме того, от этой линии электропередачи зависит электроснабжение детского оздоровительного лагеря "Вишкиль" и ряда социально-значимых объектов.

Особенностью этой линии электропередачи является то, что она проходит по лесному массиву. В связи с этим в рамках проекта были выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции воздушных линий электропередачи с заменой неизолированного провода на защищенный самонесущий изолированный. Монтаж данного провода позволяет исключить короткие замыкания при падении деревьев на ЛЭП или схлестывании проводов. Зимой на них образуется меньше гололеда.

Всего с начала 2018 года специалисты Кировэнерго в рамках реализации инвестиционной программы построили и реконструировали более 100 километров линий электропередачи (ЛЭП) разных классов напряжения и ввели 10,1 МВА трансформаторной мощности. Эти работы направлены на поэтапное обновление электросетей и подстанций региона, а также на повышение надежности электроснабжения потребителей.