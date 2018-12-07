PlastCraft: качественный ПВХ не должен стоить дорого. Честная плотность и качество.

Производственная площадка завода PlastCraft Производственная площадка завода PlastCraft Производственная площадка завода PlastCraft

В последнее время в кабельном сообществе обострилась дискуссия на тему качества. Если пару лет назад Честная позиция обращала внимание только на занижение сечения токопроводящей жилы, то сейчас все большее распространение получают более изощренные и ранее неотмечаемые методы фальсификации продукции или даже не столько фальсификации, а методы производства кабельной продукции. Мы имеем ввиду качество ПВХ пластикатов. И даже не столько качество, сколько невнимательность к этой проблеме со стороны широкой кабельной общественности.

Последние репортажи и материалы RusCable.Ru то сообщают о том, что именно пластикаты не проходят по требованиям пожарной безопасности или по требованиям для пластикатов "LS" (стоит вспомнить недвание материалы о T.Plast), то о том, что подделывают конкретную торговую марку вполне конретного производителя, например ситуацию вокруг Калужского кабельного завода. На фоне этого проходит много деловых и презентационных мероприятий. Кто-то представляет новые компаунды, кто-то раскрывает «нечестных» на руку игроков. Это активно происходит только сейчас. 3-4 года назад об этом никто и не думал.

Наше производство PlastCraft успешно прошло период становления. За последний год было и хорошее и плохое (например случай с Экокабель, задолжавший за ПВХ). Сегодня наше предприятие не может стоять в стороне и желает включиться в общественную дискуссию по ПВХ. Мы, по меркам отрасли, совсем небольшой завод. Объем производства – не превышает 600 тонн ПВХ в месяц. Это более чем скромные показатели и «капля» в море ПВХ. Но кроме ПВХ мы успешно развиваем шланговое направление и, например, выграли тендер на поставку шлангов в торговую сеть Лента на 2019 год (готовьте Ваши скидочные карты).

Но теперь нам важно заявить о качестве и подходе к клиенту. Да, мы небольшое предприятие. Мы независимы и не состоим в каких-либо ассоциациях или союзах. Не все нас знают. Но наша продукция продолжает занимать рынок. Из месяца в месяц к нам приходят новые контракты и потребители. Это не всегда большой объем. Но они приходят и остаются, потому что наша рыночная позиция – это гарантированное стабильное качество по минимальным ценам.

Нам приятно, что в последнее время на нас обращают внимание крупные игроки рынка, такие как Камкабель или Алюр. Но важно понимать, почему это происходит. Текущая рыночная ситуация заставляет пересматривать годами установившиеся связи и пробовать, искать, проверять, тестировать, испытывать и внедрять новые материалы и оптимизировать затраты на известные.

Естественно наша компания хочет развиваться и далее. Развиваться на честных принципах сотрудничества и кооперации. Мы открыты для сотрудничества и будем рады новым партнерам! Проверьте качество пластикатов ПластКрафт и сделайте правильный выбор! Теперь мы и на RusCable.Ru и будем активно включаться в "кабельную" дискуссию. Задавайте вопросы на форуме, а мы будем стараться чаще рассказывать Вам о нашем производстве и продуктах. Совсем скоро, обещаем запустить серию вебинаров по нашей продукции. Следите за релизами.

Увидимся на страницах RusCable.Ru!



P.S.

Команда Рускабеля к нам уже приезжала летом этого года. Вот такие отличные фото они сделали. Спасибо Александру Дементьеву и Александу Гусеву, а так же всей команде портала RusCable.Ru за внимательность к нашему производству.