Нижновэнерго ввел в эксплуатацию свыше 350 км линий электропередачи за 10 месяцев 2018 года

ЛЭП и ПС

Филиалом ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" подведены итоги реализации инвестиционной программы за 10 месяцев 2018 г. За этот период энергетики ввели в эксплуатацию свыше 65 МВА трансформаторных мощностей и 350 км линий электропередачи.

Работы по строительству и реконструкции велись на 2082 объектах Нижновэнерго, из которых 1947 - объекты технологического присоединения потребителей. В эксплуатацию введены 303 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,4 кВ, 29 км ЛЭП 6-10 кВ и 20 км кабельных линий.

В частности, завершены работы по установке трансформатора мощностью 40 МВА на подстанции (ПС) 110/6 кВ "Соцгород". Кроме того, на подстанции смонтирован новый маслосборник объемом 50 куб.м, заменено оборудование закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 6 кВ (ячейки 6 кВ, дугогасящие реакторы), проведена реконструкция помещений общестанционного пункта управления, совмещенного с ЗРУ 6 кВ, выполнено благоустройство территории. Данные мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей Автозаводского района г. Нижний Новгород. В рамках мероприятий направленных на повышение качества электроснабжения жителей Богородского района Нижегородской области, на подстанции 110/10 кВ "Буревестник" смонтировано здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ), реконструирована система маслохозяйства, смонтирован трансформатор, выполнены модернизация и расширение комплектного распределительного устройства наружной установки (КРУН) 10кВ.

В общей сложности в 2018 году в рамках реализации инвестиционной программы нижегородская электросетевая компания планирует ввести в эксплуатацию 515 км линий электропередачи и 108 МВА трансформаторных мощностей.

Выполнение инвестиционной программы является одним из приоритетных направлений деятельности Нижновэнерго. Эта работа способствует повышению качества электроснабжения нижегородцев и созданию дополнительных возможностей для технологического присоединения новых потребителей в регионе.