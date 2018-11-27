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Персоны

Чубайс возглавил новую ассоциацию развития зеленой энергетики

Новая Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) начала свою работу, ее возглавил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, сообщает "Роснано".

Как отметил Чубайс на пресс-конференции, посвящённой созданию ассоциации, вице-президентом АРВЭ будет первый заместитель гендиректора госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров.

Альтернатива есть: чем можно заменить традиционные источники энергии11 ноября отмечается Международный день энергосбережения. Сделать потребление более экономным и экологичным призваны альтернативные источники энергии.

В состав ассоциации вошли первые пять участников: УК "Роснано", "Вестас", группа компаний "Хевел", "Солар Системс" и "Вершина Девелопмент".
АРВЭ призвана содействовать привлечению инвестиций, освоению передовых технологий и увеличению глубины локализации производства основного оборудования, а также популяризация использования возобновляемых источников энергии в России. Ассоциация планирует вырабатывать совместные стратегические решения, принимать активное участие в обсуждении законодательных изменений и других инициатив, касающихся развития сектора возобновляемой энергетики.

Также уточняется, что первым шагом в деятельности АРВЭ станет подготовка консолидированной позиции и разработка концепции механизма поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в РФ на период после 2024 года и разработка соответствующих нормативно-правовых актов.

Компания: РИА Новости

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