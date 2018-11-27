Чубайс возглавил новую ассоциацию развития зеленой энергетики

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12 декабря 2018, 15:53
Рубрика: Персоны
Метки: АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, АРВЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Новая Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) начала свою работу, ее возглавил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, сообщает "Роснано".
Как отметил Чубайс на пресс-конференции, посвящённой созданию ассоциации, вице-президентом АРВЭ будет первый заместитель гендиректора госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров.
Альтернатива есть: чем можно заменить традиционные источники энергии11 ноября отмечается Международный день энергосбережения. Сделать потребление более экономным и экологичным призваны альтернативные источники энергии.
В состав ассоциации вошли первые пять участников: УК "Роснано", "Вестас", группа компаний "Хевел", "Солар Системс" и "Вершина Девелопмент".
АРВЭ призвана содействовать привлечению инвестиций, освоению передовых технологий и увеличению глубины локализации производства основного оборудования, а также популяризация использования возобновляемых источников энергии в России. Ассоциация планирует вырабатывать совместные стратегические решения, принимать активное участие в обсуждении законодательных изменений и других инициатив, касающихся развития сектора возобновляемой энергетики.
Также уточняется, что первым шагом в деятельности АРВЭ станет подготовка консолидированной позиции и разработка концепции механизма поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в РФ на период после 2024 года и разработка соответствующих нормативно-правовых актов.