Две крупные ГЭС планирует построить Узбекистан с помощью России

Глава узбекского Минфина Джамшид Кучкаров договорился с российской компанией о сотрудничестве в сфере гидроэнергетики.

На рабочей встрече генерального директора ПАО "Русгидро" Николая Шульгинова и заместителя премьер-министра Узбекистана, министра финансов Джамшида Кучкарова, которая прошла в Москве 7 декабря, было принято решение о сотрудничестве, расширении совместной деятельности и созданию совместной группы институтов компаний "Узбекгидроэнерго" и "Русгидро". Новосозданной группе уже в первом квартале 2019 года предстоит заняться разработкой технико-экономического обоснования проектов строительства Муллалакской и Верхнепскемской ГЭС, в том числе проектно-изыскательскими и научно-исследовательскими работами. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-центре "Русгидро".

Делегаты Узбекистана в лице руководителей АО "Узбекэнерго" и АО "Узбекгидроэнерго" рассказали менеджменту "Русгидро" о нынешнем положении дел и планах в развитии электроэнергетики государства. Несмотря на выработку ГЭС всего в 13 процентов Узбекистан считает целесообразным обновление гидроэнергетики в стране. Кроме того, строит планы реализации импортоориенрованных проектов в пограничных государствах богатых водными ресурсами.

Руководитель "Русгидро" Николай Шульгинов заметил, что его компания уже больше года тесно сотрудничает с узбекскими коллегами и готова к реализации двухсторонних проектов в области исследований и проектирования гидротехнических конструкций.

SNG.TODAY