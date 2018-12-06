Генеральный директор МРСК Центра Игорь Маковский ознакомился с концепцией повышения эффективности функционирования электросетевого комплекса Тамбовской области

Генеральный директор ПАО "МРСК Центра" - управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Игорь Маковский во вторник, 11 декабря, работал в Тамбовской области, где проверил функционирование электросетевого комплекса и производственных подразделений филиала "Тамбовэнерго".

Глава компании побывал на объектах Петровского район электрических сетей (РЭС), ознакомившись с работой оперативного персонала. Следующим пунктом визита Тамбовский РЭС, в зону ответственности которого входят Тамбов и Тамбовский район. Площадь обслуживания Тамбовского РЭС составляет 2 600 кв. км с населением 103 147 человек, основными потребителями являются крупнейшие предприятия региона - ООО "Тамбовский бекон", ООО "РЖД", АО "Тандер" Распределительный центр "Магнит", цех по переработке мяса "Ашан". Глава компании ознакомился с работой РЭС, проинспектировал центральные складские помещения и проверил готовность аварийного запаса материалов и оборудования.

В исполнительном аппарате Игорь Маковский проверил работу Центра обслуживания потребителей Тамбовэнерго и Центра управления сетями (ЦУС). Изучив технологическое и программное оснащение рабочих мест диспетчеров ЦУС, он обсудил со специалистами вопросы повышения оперативности и эффективности управления. Глава компании выслушал предложения филиала Тамбовэнерго по созданию единого центра управления сетями, в который войдут ЦУС 35-110кВ и Единый Центр управления распредсетями напряжением 35кВ и ниже. Данная схема предполагает централизованное оперативно-технологическое управление всем электросетевым комплексом и ведение информационно-справочной и противоаварийной работы с единого диспетчерского пункта. Генеральный директор одобрил общую концепцию и внес ряд конструктивных предложений. Обсуждение концепции продолжилось в ходе расширенного совещания с руководством филиала "Тамбовэнерго" и начальниками РЭС, которое Игорь Маковский провел по итогам рабочей поездки.