Непогода оставила без света почти 38 тысяч крымчан

Из-за непогоды, обрушившейся накануне на Крым, без электроснабжения остались 138 населенных пунктов полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

В связи с ухудшением погодных условий в ночь на 12 декабря на территории Республики Крым произошли технологические нарушения на объектах электросетевого хозяйства, приведшие к ограничению в электроснабжении потребителей ряда регионов, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

"По состоянию на 09:00 без электроснабжения остались 138 населенных пунктов. Всего 37 тыс 930 человек населения, из них 11 тыс 200 детей. Крымские энергетики предпринимают необходимые меры для восстановления работы энергообъектов и подачи электроэнергии потребителям", — сообщил Сергей Шахов.

Сейчас на местах работает 31 бригада энергетиков — 31 единица техники и 76 специалистов. Глава чрезвычайного ведомства также отметил, что работы осложняются ограниченным доступом техники к отдельным объектам из-за отложения мокрого снега и гололедицы.

Ранее крымский главк МЧС на два дня объявил штормовое предупреждение — в Крыму 11 и 12 декабря прогнозировали дожди, мокрый снег и усиление ветра.

РИА Крым