На Украине отключили второй энергоблок Хмельницкой АЭС

Хмельницкая атомная электростанция отключила второй энергоблок от сети из-за повреждения трансформатора, сообщила в четверг пресс-служба оператора украинских АЭС, компании "Энергоатом".

Ранее в "Энергоатоме" сообщили, что в ноябре первый энергоблок Хмельницкой АЭС отключили от энергосети для проведения планового ремонта.

"Тринадцатого декабря в 06.33 (07.33 мск) энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети из-за повреждения трансформатора возбуждения фазы. По состоянию на 09.00 (10.00 мск) реакторная установка работает на 19% от номинальной мощности", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что радиационное состояние на промышленной площадке и в прилегающих регионах находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.

РИА Новости