Первая партия российского топлива для "АЭС будущего" успешно прошла приемку

Первые промышленные тепловыделяющие сборки на основе смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, которые будут использовано в реакторе на быстрых нейтронах БН-800 на энергоблоке №4 Белоярской АЭС (прототипе перспективных коммерческих ядерных энергетических установок), успешно прошли приемку, сообщила топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ.

"Первая серийная партия тепловыделяющих сборок… успешно прошла приемочные испытания", - говорится в сообщении.

Эта партия была изготовлена на предприятии Росатома "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск, Красноярский край). Промышленное производство МОКС-топлива для БН-800 было построено на ГХК с участием более 20 организаций российской атомной отрасли, в том числе предприятий, входящих в контур управления ТВЭЛ.

Энергоблок №4 Белоярской АЭС, промышленная эксплуатация которого началась в 2016 году, необходим для отработки ряда технологий замыкания ядерного топливного цикла на базе "быстрых" реакторов, и прежде всего – для демонстрации работы на промышленном МОКС-топливе. В МОКС-топливе применяется обедненный уран и плутоний, выделенный в процессе переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики.

В замкнутом ядерном топливном цикле за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.

Начальная топливная загрузка реактора БН-800 была сформирована в основном из традиционного, уранового оксидного топлива. При этом часть топливных сборок содержит МОКС-топливо, изготовленное на опытных производствах других предприятий Росатома — НИИАР (Димитровград, Ульяновская область) и "Производственного объединения "Маяк" (ЗАТО Озерск, Челябинская область). Со временем реактор БН-800 должен быть переведен на МОКС-топливо производства ГХК.

"Начало серийного производства МОКС-топлива для БН-800 – важный шаг для решения стратегической задачи по созданию замкнутого ядерного топливного цикла и двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах", - отметил старший вице-президент ТВЭЛ по научно-технической деятельности, технологии и качеству Константин Вергазов, слова которого цитируются в сообщении.

Блок №4 БАЭС с реактором БН-800 стал прототипом более мощных коммерческих "быстрых" энергоблоков БН-1200. Ранее сообщалось, что решение о строительстве пилотного блока БН-1200 также на Белоярской АЭС может быть принято в начале 2020-х годов.

РИА Новости