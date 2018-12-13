В Крыму завершены аварийно-восстановительные работы в электрических сетях

12 декабря с 00-00 до 05-00 из-за неблагоприятных погодных условий (ветер порывами до 20 м/с, мокрый снег) происходили отключения в электрических сетях 35-330 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ГУП РК "Крымэнерго").

Максимально было отключено: ВЛ 330 кВ – 1 (без последствий для потребителей); ВЛ 110 кВ – 1; ВЛ 35 кВ – 7; ВЛ 6-10 кВ – 65; ПС 35 кВ – 7; ТП 6-10 кВ – 905.

Без электроснабжения оставались бытовые потребители пятнадцати районов республики (около 37 900 человек). Мощность отключенных потребителей – 30 МВт.

В зонах ответственности территориальных сетевых организаций обесточенных потребителей не было. В 16-00 было проведено экстренное заседания Регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Крым под председательством министра топлива и энергетики республики В.Д. Белик.

Температура наружного воздуха 5ºС.

Было задействовано 3 РИСЭ (суммарно 300 кВт).

К аварийно-восстановительным работам максимально было привлечено 149 бригад в составе 557 человек и 171 единицы специальной техники.

13 декабря в 06-48 аварийно-восстановительные работы завершены.