Губернатор Мурманской области: завод "Русала" нарастил выпуск, несмотря на санкции США

Завод "Русала" в Мурманской области увеличил производство за девять месяцев 2018 года на 4,5%, несмотря на санкции США против российского алюминиевого гиганта, сообщила в пятницу ТАСС губернатор региона Марина Ковтун.

"Насколько мне известно, завод "Русал Кандалакша" работает без сбоев. За девять месяцев этого года предприятие произвело алюминия на 4,5% больше, чем за январь-сентябрь прошлого года", - сказала она ТАСС, не уточнив абсолютные цифры.

Согласно открытым данным "Русала", Кандалакшский алюминиевый завод (КАЗ) произвел в 2017 году 72 тыс. т алюминия.

По словам губернатора, объем отгруженной продукции завода за девять месяцев вырос более чем на 20% в годовом выражении. "Сокращений на предприятии не было, зарплата пусть и немного - на 2%, но выросла. Надеюсь, что завод и дальше будет спокойно и стабильно работать, невзирая ни на какие санкции", - заявила Ковтун.

Кандалакшский алюминиевый завод, построенный в 1951 году, является единственным в мире производителем алюминия за полярным кругом.

Введение США санкций против "Русала" и его совладельца Олега Дерипаски спровоцировали кризис на рынке и обвал котировок. По данным WSJ Market Data Group, в апреле 2018 года, когда США объявили о санкциях, волатильность цен на алюминий оказалась рекордной с 1997 года.

"Русал" попал под санкции США 6 апреля вместе с другими компаниями, в том числе связанными с Дерипаской. Внесение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с попавшими под рестрикции компаниями. Однако Минфин США несколько раз продлевал сроки завершения операций с акциями и долговыми инструментами "Русала" и других предприятий Дерипаски, последний раз дедлайн был перенесен на январь 2019 года.

ТАСС