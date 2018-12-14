Медиахолдинг “РусКабель” – партнер Второго Всероссийского кабельного конгресса на Cabex 2019

Первый Всероссийский кабельный конгресс (2017 год) Первый Всероссийский кабельный конгресс (2017 год)

Ресурсы медиахолдинга “РусКабель” – портал RusCable.Ru, еженедельник RusCable Insider Digest, портал ЭНЕРГОСМИ, а также аккаунты в социальных сетях – будут активно привлечены для освещения процесса подготовки и проведения уже Второго Всероссийского кабельного конгресса. Это крупнейшее деловое мероприятие по теме кабельной промышленности будет проходить 19, 20 и 21 марта 2019 г. в рамках 18-й Международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex 2019.

Организаторами конгресса выступают выставочная компания MVK, ОАО "ВНИИКП", Ассоциация "Электрокабель". Генеральный инфопартнер и участник Cabex портал RusCable.Ru.

Второй Всероссийский кабельный конгресс станет центральным событием деловой программы Cabex 2019. Будут подробно рассмотрены актуальные вопросы производства и применения кабельно-проводниковой продукции. В программе конгресса в формате панельных дискуссий запланированы обсуждения современного состояния, текущих задач и планов развития кабельной промышленности с участием представителей профильных министерств, комитетов Государственной думы, отраслевых объединений, а также крупнейших российских потребителей кабельной продукции. Также программа конгресса включает тематические секции, посвященные различным аспектам безопасного применения и сертификации кабельной продукции, современным материалам и новым, инновационным видам кабельных изделий.





Портал RusCable.Ru более 15 лет является постоянным партнером и участником выставки и приглашает всех гостей и постоянных пользователей портала присоединиться к дискуссиям Конгресса и посетить экспозицию. В этом году вход для делегатов будет бесплатным, необходимо будет только пройти электронную регистрацию.

Итоги Первого конгресса

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Фотогалерея

О 18-ой Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex:



Единственная в России выставка, посвященная теме кабеля и провода, аксессуаров, электромонтажных изделий, оборудованию для монтажа и переработки кабеля и материалам пройдет с 19-21 марта 2019 года в Москве, КВЦ "Сокольники", павильоны 4, 4.1.

Участники экспозиции – ведущие производители и поставщики рынка, которые каждый год представляют свои новейшие достижения и разработки. выставка Cabex – эффективная бизнес-площадка для привлечения новых клиентов, расширения географии продаж и продвижения своей продукции на российском рынке.

Посетители выставки — это специалисты, заинтересованные в закупках кабельно-проводниковой продукции, из предприятий электроэнергетики, связи и телекоммуникаций, электротехнического машиностроения, горнодобывающей отрасли, нефтегазового комплекса, а также строительно-монтажных организаций.

Оптовая продажа кабельно-проводниковой продукции:

АО "Москабелькомплект", АО "Русские Энергетические Системы", АО "ТПК "КВАДРО-ИМПЭКС", АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО", ГК "Уралэнерго", ГК "ЭНЕРГОСНАБ", Еврокабель, МПО Электромонтаж, РусКабельМет, КабельСтар, МТД "Энергорегионкомплект", Завод КвантКабель, ИТСК-Электро, Кабель-ИМПЭКС, КабельСервисГрупп, Нижнекамкабель, НКЗ Кабель-Центр, Поволжский Кабельный Центр, РосЭнергоСнаб, СИП кабель, ТСК"Центр-Кабель", БалтПромКомплект, и т.д.

Производство электротехнической продукции и оборудования:

BOSCH Power Tools, Мосэлектромаш, АО "Карачевский завод "Электродеталь", НПО ЭНЕРГОСИСТЕМЫ, МТЗ ТРАНСМАШ, Завод СпецАгрегат, ЭКФ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ПАО "Электроизолит" и другие.

Строительство гражданских, промышленных и транспортных объектов:

АО "Атомэнергопроект", АО "ГСПИ", АО "Мосинжпроект", АО Концерн Росэнергоатом, Москабельсетьмонтаж, ОАО "Моспроект", ПАО "МОЭСК", ПАО "Транснефть", ПИК-ИНДУСТРИЯ, Газпром комплектация, КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ, ОАО "Метрострой", ОАО "РЖД" и другие.

Производство сырья и материалов для кабельно-проводниковой промышленности:

АО "Лидер-Компаунд", ООО "Башпласт", ООО "ХимЭлектро", ТД Полипластик, ТД Башхим, 3М Россия, ОАО "Волжский Абразивный завод", ПКФ Полипласт, ООО "Акзо Нобель" и другие.

Научные исследования и разработки:

АО "НТЦ ФСК ЕЭС", НПО ПРОМПАТ, ФГУП "НИИ "КВАНТ", АО "ВНИИАЭС", ФГУ "ВНИИПО" МЧС России, ФГУП "ЦИАМ им. П.И. Баранова", ПАО РКК "Энергия", и т.д.

Связь, телекоммуникации:

ООО "СвязьИнжСтрой", Телеком Центр, ПАО "Ростелеком", ПАО "ГИПРОСВЯЗЬ", ООО "МонтажСпецСтрой", ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ", Cislink, Starlink, и т.д.

Генерация, передача и распределение энергии:

ПАО МОЭСК, АО "Энергокомплекс", АО "НТЦ ФСК ЕЭС", АО "Объединенная энергетическая компания", ОАО "ВОЭК", ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ, ПАО "Россети", ОАО "Татэнерго" и другие.