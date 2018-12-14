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Мероприятия

Медиахолдинг “РусКабель” – партнер Второго Всероссийского кабельного конгресса на Cabex 2019

Первый Всероссийский кабельный конгресс (2017 год)

Первый Всероссийский кабельный конгресс (2017 год)

Первый Всероссийский кабельный конгресс (2017 год)

Первый Всероссийский кабельный конгресс (2017 год)

Ресурсы медиахолдинга “РусКабель” – портал RusCable.Ru, еженедельник RusCable Insider Digest, портал ЭНЕРГОСМИ, а также аккаунты в социальных сетях – будут активно привлечены для освещения процесса подготовки и проведения уже Второго Всероссийского кабельного конгресса. Это крупнейшее деловое мероприятие по теме кабельной промышленности будет проходить 19, 20 и 21 марта 2019 г. в рамках 18-й Международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex 2019.

Организаторами конгресса выступают выставочная компания MVK, ОАО "ВНИИКП", Ассоциация "Электрокабель". Генеральный инфопартнер и участник Cabex портал RusCable.Ru.

Второй Всероссийский кабельный конгресс станет центральным событием деловой программы Cabex 2019. Будут подробно рассмотрены актуальные вопросы производства и применения кабельно-проводниковой продукции. В программе конгресса в формате панельных дискуссий запланированы обсуждения современного состояния, текущих задач и планов развития кабельной промышленности с участием представителей профильных министерств, комитетов Государственной думы, отраслевых объединений, а также крупнейших российских потребителей кабельной продукции. Также программа конгресса включает тематические секции, посвященные различным аспектам безопасного применения и сертификации кабельной продукции, современным материалам и новым, инновационным видам кабельных изделий.

Портал RusCable.Ru более 15 лет является постоянным партнером и участником выставки и приглашает всех гостей и постоянных пользователей портала присоединиться к дискуссиям Конгресса и посетить экспозицию. В этом году вход для делегатов будет бесплатным, необходимо будет только пройти электронную регистрацию.

Итоги Первого конгресса
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О 18-ой Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex:


Единственная в России выставка, посвященная теме кабеля и провода, аксессуаров, электромонтажных изделий, оборудованию для монтажа и переработки кабеля и материалам пройдет с 19-21 марта 2019 года в Москве, КВЦ "Сокольники", павильоны 4, 4.1.

Участники экспозиции – ведущие производители и поставщики рынка, которые каждый год представляют свои новейшие достижения и разработки. выставка Cabex – эффективная бизнес-площадка для привлечения новых клиентов, расширения географии продаж и продвижения своей продукции на российском рынке.

Посетители выставки — это специалисты, заинтересованные в закупках кабельно-проводниковой продукции, из предприятий электроэнергетики, связи и телекоммуникаций, электротехнического машиностроения, горнодобывающей отрасли, нефтегазового комплекса, а также строительно-монтажных организаций.

Оптовая продажа кабельно-проводниковой продукции:
АО "Москабелькомплект", АО "Русские Энергетические Системы", АО "ТПК "КВАДРО-ИМПЭКС", АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО", ГК "Уралэнерго", ГК "ЭНЕРГОСНАБ", Еврокабель, МПО Электромонтаж, РусКабельМет, КабельСтар, МТД "Энергорегионкомплект", Завод КвантКабель, ИТСК-Электро, Кабель-ИМПЭКС, КабельСервисГрупп, Нижнекамкабель, НКЗ Кабель-Центр, Поволжский Кабельный Центр, РосЭнергоСнаб, СИП кабель, ТСК"Центр-Кабель", БалтПромКомплект, и т.д.

Производство электротехнической продукции и оборудования:
BOSCH Power Tools, Мосэлектромаш, АО "Карачевский завод "Электродеталь", НПО ЭНЕРГОСИСТЕМЫ, МТЗ ТРАНСМАШ, Завод СпецАгрегат, ЭКФ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ПАО "Электроизолит" и другие.

Строительство гражданских, промышленных и транспортных объектов:
АО "Атомэнергопроект", АО "ГСПИ", АО "Мосинжпроект", АО Концерн Росэнергоатом, Москабельсетьмонтаж, ОАО "Моспроект", ПАО "МОЭСК", ПАО "Транснефть", ПИК-ИНДУСТРИЯ, Газпром комплектация, КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ, ОАО "Метрострой", ОАО "РЖД" и другие.

Производство сырья и материалов для кабельно-проводниковой промышленности:
АО "Лидер-Компаунд", ООО "Башпласт", ООО "ХимЭлектро", ТД Полипластик, ТД  Башхим, 3М Россия, ОАО "Волжский Абразивный завод", ПКФ Полипласт, ООО "Акзо Нобель" и другие.

Научные исследования и разработки:
АО "НТЦ ФСК ЕЭС", НПО ПРОМПАТ, ФГУП "НИИ "КВАНТ", АО "ВНИИАЭС", ФГУ "ВНИИПО" МЧС России, ФГУП "ЦИАМ им. П.И. Баранова", ПАО РКК "Энергия", и т.д.

Связь, телекоммуникации:
ООО "СвязьИнжСтрой", Телеком Центр, ПАО "Ростелеком", ПАО "ГИПРОСВЯЗЬ", ООО "МонтажСпецСтрой", ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ", Cislink, Starlink, и т.д.

Генерация, передача и распределение энергии:
ПАО МОЭСК, АО "Энергокомплекс", АО "НТЦ ФСК ЕЭС", АО "Объединенная энергетическая компания", ОАО "ВОЭК", ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ, ПАО "Россети", ОАО "Татэнерго" и другие.

 

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