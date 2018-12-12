Schneider Electric и АО "НК КазМунайГаз" открыли первую производственную линию измерительных преобразователей давления в Казахстане

Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией и автоматизации, рад сообщить об открытии первой Казахстанской сборочной линии по производству преобразователей давления серии Foxboro by KMG Automation. Сборочная линия запущена в г.Атырау на мощностях совместного предприятия KMG и Schneider Electric – KMG Automation.

Совместное предприятие АО Национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ) и концерна Schneider Electric ‑ KMG Automation осуществляет разработку и реализацию комплексных проектов автоматизации технологических процессов мирового уровня для различных отраслей промышленности Казахстана, в первую очередь – для нефтегазового комплекса. Следует отметить, что KMG Automation обеспечивает реализацию проектов на условиях полного цикла, т.е. "под ключ": от предпроектного обследования до постгарантийной поддержки. Системы автоматизации технологических процессов Schneider Electric – это широчайший портфолио самых современных интеллектуальных решений для автоматизации и обеспечения безопасности технологических процессов производства, включая решения в области повышения операционной эффективности и цифровизации, составляющих основу инновационной концепции EcoStruxure компании Schneider Electric.

Следуя стратегическим курсом на обеспечение максимального уровня локализации, на новой сборочной площадке в г.Атырау KMG Automation впервые в промышленной истории Казахстана организует производство инновационного измерительного оборудования под брендом Foxboro, принадлежащего концерну Schneider Electric.

"Локализация производства стоит в основе стратегии развития компании SchneiderElectric. Казахстан – динамично развивающаяся страна с огромными перспективами, где крупные компании заинтересованы в использовании современных цифровых технологий для повышения экономической и производственной эффективности. Именно поэтому, вместе с одной из крупнейших компаний Казахстана "Казмунайгаз" мы создали совместное предприятие. Запуск производственной линии – важное событие, которое позволит нам быть ближе к заказчикам региона", - отметил президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе.

Главными задачами открытия производства в Казахстане компании назвали развитие цифровых технологий в регионе, повышение эффективности промышленных производств и предприятий ТЭК, а также рост казахстанской экономики в сфере нефтегазовой промышленности. Компания KMG Automation уже работает над реализацией государственной программы цифровизации промышленности Казахстана.

"KMG Automation является ярким примером реализации двояковыгодной стратегии сотрудничества, того, что в западном мире называют “Win-WinStrategy”. Менее, чем за 2 года в компании был основан инжиниринговый центр, инициирован план передачи знаний и технологий (KnowledgeTransferplan), а сама компания – начала трансформироваться из инжинирингового ресурса в производственный актив. Именно этот шаг является важнейшим этапом в реализации комплексной программы цифровизации промышленности Казахстана. KMG Automation находится в начале пути производственной локализации, и в ближайшие несколько лет заданный тренд будет продолжен, что позитивно отразится на локальной составляющей в реализуемых нами проектах", – отметил Вадим Авхадеев, Генеральный Директор и Председатель правления КМG Automation.

Открытие сборочной линии по производству датчиков давления, КМG Automation осуществляется при поддержке АО "НК "КазМунайГаз". Запуск сборочной линии - это пример успешного развития отечественного производства в РК, продукция выпускается под маркой "Cделано в Казахстане" и соответствует мировым требованиям по качеству. Предприятие работает по международным стандартам ISO 9001-2015 с использованием инновационных технологий и оснащено передовым оборудованием.

Церемония открытия сборочной линии прошла на производственной площадке KMG Automation в городе Атырау при участии представителей местной исполнительной власти, руководителей компаний "НК КазМунайГаз" и Schneider Electric. В церемонии также приняли участие представители крупнейших нефтедобывающих компаний Республики Казахстан, Акимата, прессы и телевидения .