Орелэнерго на охрану окружающей среды направило более 1,7 млн рублей

Филиал ПАО "МРСК Центра" — "Орелэнерго" одним из приоритетных направлений своей работы считает сохранение природных ресурсов и минимизацию негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду. В рамках реализации Программы экологической политики в филиале за 11 месяцев 2018 года выполнено 33 природоохранных мероприятия. На эти цели было направлено более 1,7 млн рублей.

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду и предотвращения аварийных ситуаций специалистами Орелэнерго проведены капитальный ремонт масляных выключателей, ремонт маслоприемных устройств трансформаторов, дренажных устройств, маслонаполненного оборудования и замена гравийной подсыпки под ним.

В рамках проведения мероприятии по защите птиц была произведена замена голого провода на линиях 6-10 кВ на защищенный. На воздушных линиях электропередач 6-10 кВ за 11 месяцев 2018 года было установлено 725 шт. отпугивателей для птиц типа "еж".

Проведены контрольные лабораторные замеры по почвам (участки хранения масел на базах Орловского, Ливенского и Мценского РЭС) и выбросам в атмосферу от стационарных источников (котельные РЭС и сварочные посты). Результаты исследований превышений предельно допустимых выбросов в атмосферу не обнаружили. В рамках направления по охране атмосферного воздуха провелся инструментальный контроль соблюдения установленных нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу. Большое внимание было уделено обращению с отходами производства и потребления, в частности, сдаче отходов производства для последующей переработки и утилизации в специализированные организации, очистка сточных вод. Обустроена бетонная водонепроницаемая площадка для хранения маслонаполненного оборудования в Орловском РЭС. Для Южного участка СМиТ приобретены поддоны-контейнеры ВП4 для площадки накопления масел.

Заключен договор для организованной мойки автомобильного транспорта. Руководители подразделений и ответственные лица были направлены на обучение (повышение квалификации) для получения права работы с опасными отходами.

"Орелэнерго осуществляет деятельность в полном соответствии с действующими природоохранными нормативами. Успешная реализация Программы экологической политики позволяет успешно решать задачу минимизации негативного воздействия производственных факторов на окружающую среду", – отметил начальник управления производственной безопасности и производственного контроля Иван Швалёв.