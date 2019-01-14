"Сарансккабель" подвел итоги участия в Форуме "Электрические сети-2018"

7 декабря завершил работу Международный специализированный Форум "Электрические сети-2018".

Специалисты ООО "Сарансккабель" приняли активное участие в выставке и продемонстрировали новые разработки для предприятий энергетической отрасли. Одной из представленных новинок стали кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины, торговой марки "СКЭПРОН". Основными преимуществами данной продукции являются: возможность прокладки во взрывоопасных зонах всех классов, большая пропускная способность кабеля, вибростойкость, гибкость, морозостойкость.

Так же большой интерес вызвали силовые кабели с оболочкой из термопластичного полиуретана торговой марки "SKAPU", силовые кабели с низкой токсичностью продуктов горения, гибкие силовые кабели с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта.

Стенд ООО "Сарансккабель" посетили более 200 предприятий энергетического сектора, проектных институтов и торговых компаний.

Выражаем благодарность организаторам Форума, нашим постоянным партнерам и всем гостям, посетившим стенд ООО "Сарансккабель".