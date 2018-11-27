В областном правительстве наградили сотрудников "Мособлэнерго" 

14 декабря на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню энергетика, в Доме правительства Московской области вице-губернатор Подмосковья Дмитрий Пестов наградил сотрудников АО "Мособлэнерго".

Вице-губернатор вручил благодарности и награды Правительства региона пяти работникам АО "Мособлэнерго" из Сергиево-Посадского, Егорьевского, Дубненского, Электростальского и Подольского филиалов компании.

"Московская область признана одной из лучших в стране по возможности подключения к электросетям. Во многом это заслуга всех энергетиков, которые работают на территории Подмосковья. В канун профессионального праздника хочу пожелать вам здоровья, добра и безаварийной работы в отопительный сезон, к которому "Мособлэнерго" подготовилось с отличными показателями", - сказал Дмитрий Пестов.

С профессиональным праздником энергетиков также поздравили руководитель профильного министерства региона Леонид Неганов и первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин.

Звания "Почетный энергетик Московской области" удостоены электромонтер Сергиево-Посадского филиала Андрей Титков и электромонтер Егорьевского филиала АО "Мособлэнерго" Сергей Юсов.

Министр энергетики Московской области Леонид Неганов вручил почетные грамоты ведомства работникам АО "Мособлэнерго", а также ряда других энергетических компаний Подмосковья. Министр подчеркнул, что предприятия ТЭК Московской области достойно подготовились к осенне-зимнему периоду, провели большую работу по капитальному ремонту и реконструкции сетей, значительно сократили сроки технологического присоединения, что, в целом, благоприятно сказывается на инвестиционной привлекательности региона, создает комфортные условия для его жителей.

Министр поблагодарил коллектив "Мособлэнерго" за хорошую работу в уходящем году и отметил, что территория ответственности компании значительно возросла благодаря завершению консолидации электросетевых активов.

Никита Чаплин в свою очередь поздравил энергетиков с предстоящим профессиональным праздником и вручил Благодарственное письмо Московской областной думы электромонтеру Каширского ПО Воскресенского филиала АО "Мособлэнерго" Юрию Шенделю. Орденом за заслуги перед Московской областью 3-й степени награжден генеральный директор АО "Мособлэнерго" Алексей Брижань.

Мероприятия, связанные с церемонией награждения работников электросетевой отрасли Подмосковья и празднованием Дня энергетика, проводится в Доме правительства Московской области ежегодно.