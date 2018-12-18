Аэропорт Бегишево к 2020 году построит международный терминал за 770 млн рублей

Строительство международного терминала аэропорта Бегишево (дочернее предприятие ПАО "КамАЗ") планируется завершить к концу 2020 года. Стоимость объекта составит 769,6 млн рублей, сообщает во вторник корпоративное издание ПАО "КамАЗ" "Вести КамАЗа".

"Дочернее предприятие ПАО "КамАЗ" - аэропорт Бегишево - построит терминал для международных рейсов за 769,6 млн рублей <...> Площадь здания - 8,5 тыс. кв. м, вместительность - 200 пассажиров в час. Также планируется строительство галереи - перехода, который соединит новый терминал с существующим зданием аэропорта. Строительство планируется завершить до конца 2020 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о планах начать строительство второго терминала аэропорта Бегишево в Татарстане в 4 квартале 2018 года.

Аэропорт Бегишево построен в 1971 году, расположен в Тукаевском районе Татарстана на берегу реки Камы в 21 км от Нижнекамска и в 24 км от Набережных Челнов. Он позволяет принимать разные типы воздушных судов, в том числе Boeing 737. Пассажиропоток в 2017 году вырос на 54% по отношению к уровню 2016 года и составил около 587 тыс. человек.

ТАСС