Нижновэнерго поддерживает надежность электроснабжения потребителей в сезон холодов

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" успешно поддерживает бесперебойное электроснабжение потребителей Нижегородской области в сезон максимальных нагрузок. Технологических нарушений с массовым отключением потребителей в электросетях компании не допущено.

В преддверие сезона холодов нижегородские энергетики выполнили значительный объем работ по ремонту и реконструкции энергообъектов. С начала года отремонтировано 8 726 км воздушных и кабельных линий электропередачи, 2 397 трансформаторных подстанций (ТП), 196 трансформаторов ТП и девять трансформаторов 35-110 кВ, расчищено и расширено 5 434 га, или 1550 км трасс ЛЭП. Введено в работу 100 МВА трансформаторных мощностей и 400 км линий электропередачи.

Персонал электросетевой компании прошел необходимое обучение и принял участие в противоаварийных тренировках, в том числе совместно с представителями МЧС, местными администрациями и территориальными сетевыми организациями. В ходе таких тренировок энергетики отработали действия на случай внештатных ситуаций и навыки восстановления электроснабжения в условиях низких температур.

К немедленному прибытию для устранения возможных технологических нарушений постоянно готовы 78 мобильных бригад энергетиков общей численностью 160 человек, укомплектованные современной спецтехникой.

Для оперативного подключения потребителей в случае временных нарушений электроснабжения в филиале имеется 302 резервных источника снабжения электрической энергией суммарной мощностью более 6 МВт и две модульные мобильные подстанции мощностью 25 МВА каждая.

Благодаря ответственному подходу нижегородских энергетиков к модернизации, ремонту и обслуживанию вверенных им электроустановок Нижновэнерго год от года планомерно снижает количество технологических нарушений в электросетевом комплексе. Так, в 2018 г. по сравнению с 2017 г. показатели аварийности в электросети филиала снизились в среднем на 20%.

Подтверждением полноценного выполнения Нижновэнерго комплекса мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения потребителей в период максимальных нагрузок на электрические сети стало получение филиалом паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.