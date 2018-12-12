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Модернизация

Тамбовэнерго экономит более 17 миллионов рублей в год благодаря работе цехов по ремонту оборудования

Тамбовэнерго экономит более 17 миллионов рублей в год благодаря работе цехов по ремонту оборудования

18 декабря 2018, 16:39
Рубрика: Модернизация
Метки: ТАМБОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" полноценно функционирует цех по ремонту силовых трансформаторов 6-10 кВ.  Подразделение организовано на ремонтно-производственной базе Рассказовских электрических сетей и обслуживает весь электросетевой комплекс филиала.

Цех оборудован необходимым технологическим оборудованием. В ремонтах задействован подготовленный, специально обученный персонал, который выполняет разборочные, дефектовочные, слесарно-механические работы, проводит предремонтные и приемочные испытания, изготавливает обмотки, комплектует, собирает и заново отделывает трансформаторы. В общей сложности в текущем году отремонтировано 171 единица силового оборудования.

Всего в филиале помимо Рассказовского, работают четыре  цеха  по ремонту оборудования в Жердевском, Кирсановском, Моршанском и Мичуринском районах электрических сетей, которые специализируются на изготовлении металлоконструкций и ремонте шкафов ТП. В общей сложности на пяти участках трудятся  27 высококвалифицированных специалистов, которые  в среднем за год изготавливают более 8000 металлоконструкций, ремонтируют более 70 шкафов и 170 трансформаторов. Благодаря этому суммарно за год предприятию удается сэкономить более 17,5 млн. рублей.

"Работа подразделений  по ремонту электрооборудования позволяет существенно ускорить производственный цикл и снизить затраты на реализацию ремонтной программы за счет отказа от услуг подрядных организаций" - отмечает заместитель генерального директора-директор филиала ПАО "МРСК Центра"-"Тамбовэнерго" Николай Богомолов.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"

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