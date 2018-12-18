В Якутии планируется построить газовую ТЭС мощностью 200 МВт

Андрей Боев: "Я за разумный подход"
Корреспондент редакции портала RusCable.Ru побывала в гостях у ХКА
18 декабря 2018, 16:48
Рубрика: Контракты
Метки: ЯКУТИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Рассматривается возможность строительства в Якутии газовой электростанции с дальнейшей выдачей мощности в Бодайбинский район Иркутской области. В качестве основного топлива будет использоваться газ Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения.
Республика Саха (Якутия), "Полюс" и "Алроса" заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на обеспечение надежного энергоснабжения перспективных инвестиционных проектов в Бодайбинском районе Иркутской области, дальнейшее развитие Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, развитие гидрогенерации в Западном энергорайоне с учетом необходимости снижения темпов роста тарифов и развития энергетической инфраструктуры.
Свои подписи под документом поставили глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, генеральный директор "Полюса" Павел Грачев и генеральный директор "Алроса" Сергей Иванов.
Необходимость подписания соглашения связана с планами "Полюса" по разработке расположенных в Иркутской области месторождений Сухой Лог и Чертово Корыто. Реализация этих проектов потребует соответствующего развития электроэнергетической инфраструктуры. Одновременно "Алроса" планирует дальнейшее развитие Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения и своих гидрогенерирующих активов. Республика Саха (Якутия) заинтересована в развитии энергетической отрасли, продолжении социально-экономического развития региона, включая газификацию населенных пунктов, а также в дополнительном снижении темпов роста тарифов на электроэнергию.
Для решения этих задач стороны договорились:
Формы и условия участия сторон в проекте будут определены в рамках работы совместной рабочей группы.