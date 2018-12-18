В Якутии планируется построить газовую ТЭС мощностью 200 МВт

Рассматривается возможность строительства в Якутии газовой электростанции с дальнейшей выдачей мощности в Бодайбинский район Иркутской области. В качестве основного топлива будет использоваться газ Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения.

Республика Саха (Якутия), "Полюс" и "Алроса" заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на обеспечение надежного энергоснабжения перспективных инвестиционных проектов в Бодайбинском районе Иркутской области, дальнейшее развитие Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, развитие гидрогенерации в Западном энергорайоне с учетом необходимости снижения темпов роста тарифов и развития энергетической инфраструктуры.



Свои подписи под документом поставили глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, генеральный директор "Полюса" Павел Грачев и генеральный директор "Алроса" Сергей Иванов.



Необходимость подписания соглашения связана с планами "Полюса" по разработке расположенных в Иркутской области месторождений Сухой Лог и Чертово Корыто. Реализация этих проектов потребует соответствующего развития электроэнергетической инфраструктуры. Одновременно "Алроса" планирует дальнейшее развитие Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения и своих гидрогенерирующих активов. Республика Саха (Якутия) заинтересована в развитии энергетической отрасли, продолжении социально-экономического развития региона, включая газификацию населенных пунктов, а также в дополнительном снижении темпов роста тарифов на электроэнергию.



Для решения этих задач стороны договорились:

рассмотреть возможность строительства на территории Республики Саха (Якутия) газовой электростанции, в качестве основного топлива для которой будет использован газ со Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения АО "Алроса-Газ" (дочернее общество "Алроса") с дальнейшей выдачей мощности в Бодайбинский район Иркутской области. По предварительным оценкам, мощность новой электростанции может составить до 200 МВт с годовым потреблением газа до 300 млн кубометров;

рассмотреть возможность совместного строительства 4-го энергоблока на Светлинской ГЭС (Вилюйская ГЭС-3) с дальнейшей выдачей мощности в Бодайбинский район Иркутской области;

подготовить предложения по повышению инвестиционной привлекательности строительства объектов энергетической инфраструктуры в Республике Саха (Якутия);

оказывать содействие в оформлении необходимых разрешительных документов.



Формы и условия участия сторон в проекте будут определены в рамках работы совместной рабочей группы.

Energyland