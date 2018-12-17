"Я за разумный подход" — интервью с Андреем Боевым, заместителем технического директора по науке ООО "ХКА"

Андрей Боев

На портале RusCable.Ru опубликовано эксклюзивное интервью с заместителем технического директора по науке Холдинга Кабельный Альянс, доцентом Московского энергетического института Андреем Боевым. Разговор Андрея Михайловича с нашим корреспондентом получился очень содержательный и объемный: он рассказал, какие научные изыскания проводит и какие новые разработки предлагает потребителям кабельной продукции крупный холдинг, поделился своим мнением по актуальному вопросу применения кабельно-проводниковой продукции из алюминиевого сплава, пояснил, какие сложности предстоит преодолеть, чтобы вывести эту продукцию в массовое потребление, и дал оценку событиям, происходящим сегодня в отрасли.

– Андрей Михайлович, давайте начнем с самого, пожалуй, актуального для российского рынка кабеля вопроса – разработки и производства кабеля с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава серии 8000. Какие, по вашему мнению, плюсы и минусы у нового материала? Какие скрытые опасности он таит?

– Строго говоря, алюминий – давно не новость в производстве кабельных изделий. Один из самых близких каждому примеров – алюминиевая проводка, проложенная во многих наших домах и с 2003 года запрещенная Минэнерго к использованию при строительстве жилых и общественных зданий и сооружений как несоответствующая мерам пожарной безопасности.

Новость заключается в разработке и выпуске инновационного сплава серии 8000, обладающего целым рядом интересных свойств: он легче, гибче и дешевле меди, которой сегодня заменяют алюминиевую проводку, не угрожает жизни и здоровью потребителей. Год назад, в связи с появлением сплава серии 8000, Минэнерго сняло ограничения на использование алюминиевых сплавов в электропроводках и совместно с Минстроем ведет работу по корректировке свода правил «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» в части, касающейся разрешения на использование в электропроводке зданий проводов и кабелей с токопроводящей жилой из алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030.

У нового сплава чуть хуже электрическое сопротивление, но лучше механические свойства. К сожалению, отличить по внешнему виду сплав серии 8000 от обычного алюминия потребителю вряд ли удастся, и это может стать причиной того, что на рынок хлынет фальсификат. Без специальных химанализов даже измерение электрического сопротивления определить будет довольно сложно.

– Уже есть прецеденты?

– Ну, если недобросовестные производители сегодня меняют ПВХ-пластикат на оболочке кабеля на фальсификат, внешний вид которого ничем не отличается от оригинала, но при проведении испытания на распространение горения и дымообразование кабель не выдерживает испытания, то что помешает им заменить материал на токопроводящей жиле?

Определить, алюминиевый сплав использован в кабеле или алюминий без специальных средств будет невозможно.

– В чем главный недостаток алюминия при использовании его в токопроводящей жиле?

– В его пластичности. Со временем он начинает растекаться, и необходимо контакт, которым жилы скрепляются между собой или с каким-либо устройством, постоянно подтягивать. При небольшой нагрузке кабель выдержит, но при ненадежном, ослабленном контактном соединении риск возникновения пожара очень велик. Кроме того, у алюминия крайне невысокая коррозийная стойкость, и во влажной среде его срок службы значительно уменьшается.

Отмечу, что алюминий не прощает того, что принято называть «человеческим фактором». Какие-то огрехи монтажа, которые монтажник допустит при работе с медным кабелем, не приведут к тем печальным последствиям, которые могут наступить после неправильно выполненный монтажа алюминиевого кабеля. Ошибки монтажа, которые происходят либо по незнанию технологии, либо для удешевления проекта и ускорения скорости работы – неприменение специальных зажимов, специальных аппаратов защиты – сегодня нередки. И те, кто берет подряд на прокладку проводки в жилых домах, не всегда думают о последствиях...

ЧИТАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ >