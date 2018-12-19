Госдума приняла закон об интеллектуальных системах учета электроэнергии

Интеллектуальные приборы учета отличаются от обычных счетчиков отсутствием дисплея и возможности вмешиваться в работу счетчика

Госдума приняла в третьем чтении инициированный правительством закон, направленный на развитие интеллектуальных систем учета электроэнергии в России. В документе предлагается на законодательном уровне разделить различные виды учета.

Как отмечал ранее замглавы Минэнерго РФ Юрий Сентюрин, речь идет об индивидуально установленных приборах учета, не включенных в систему учета, о системе учета, которая подразумевает включение приборов учета в систему сбора данных, об интеллектуальных системах учета, которые подразумевают введение единых требований функционалов таких систем для всех сетевых организаций на всех розничных рынках электроэнергии.

Интеллектуальные приборы учета электроэнергии отличаются от обычных счетчиков отсутствием дисплея и возможности вмешиваться в работу счетчика. Согласно пояснительной записке к документу, создание таких систем позволит снизить потери электроэнергии, обеспечит адресное воздействие на неплательщиков за поставленную электроэнергию и повысит "наблюдаемость" электросетевого комплекса.

Также предлагается наделить правительство РФ полномочиями по утверждению единых функциональных требований и правил предоставления минимального функционала интеллектуальных систем учета территориальными сетевыми организациями (ТСО) субъектам электроэнергетики и потребителям электричества.

Закон устанавливает приоритет для интеллектуальной системы расчетов за электроэнергию. Сетевая организация самостоятельно принимает решение, ставить или не ставить такие системы учета.

Действующий механизм, при котором потребитель сам несет ответственность за организацию учета электроэнергии, при этом не упраздняется. У сетевой организации есть выбор: устанавливать приборы современного интеллектуального учета или взаимодействовать с потребителем в рамках действующего механизма, указывал ранее Сентюрин.

Закон позволит сформировать прозрачную систему данных о потреблении электроэнергии, обеспечить надежное и качественное снабжение потребителей и развитие рынка дополнительных услуг со стороны сбытовых организаций, отмечается в пояснительной записке.

Поправки ко второму чтению

Ко второму чтению документа были приняты поправки, которыми регулируются расходы гарантирующего поставщика и сетевых организаций, понесенные ими для исполнения обязательств, и порядок финансирования таких расходов, а также регламентируется порядок коммерческого учета электроэнергии (мощности) на розничных рынках для оказания коммунальных услуг по электроснабжению. Гарантирующие поставщики и сетевые организации будут обязаны осуществлять контроль соблюдения требований, а также приобретать, устанавливать, заменять и допускать к эксплуатации приборы учета электроэнергии и иное оборудование.

Вводимые в эксплуатацию многоквартирные дома должны быть оснащены индивидуальными, общими (для коммунальной квартиры) и коллективными (общедомовыми) приборами учета электроэнергии, которые обеспечивают возможность их присоединения к интеллектуальным системам учета электроэнергии. После 1 января 2022 года гарантирующие поставщики должны обеспечить безвозмездное предоставление потребителям электроэнергии минимального набора функций интеллектуальных систем учета электрической энергии с использованием интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

С 1 января 2023 года в случае непредоставления или ненадлежащего предоставления гарантирующим поставщиком и сетевой организацией доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электроэнергии, потребитель вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в порядке, определенном правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электроэнергии.



ТАСС