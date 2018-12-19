На севере Сахалина восстанавливают упавшие опоры ЛЭП

Ремонтные бригады ПАО "Сахалинэнерго" в настоящее время ведут восстановительные работы на линии электропередачи (ЛЭП) в Тымовском районе, от которой зависит электроснабжение 5 сел, где проживают около 1,7 тыс. человек, сообщает в среду пресс-служба энергокомпании.

"Энергетикам предстоит установить семь новых опор ЛЭП, взамен поврежденных, и провести натяжение провода. Работы планируется завершить к 22:00 часам местного времени (14:00 мск - ИФ) в среду", - говорится в сообщении.

В настоящее время подача электроэнергии в села осуществляется по резервной схеме, отмечает пресс-служба. По ее данным, из-за высокой нагрузки на ЛЭП энергетикам приходится вводить частичные ограничения в электроснабжении с периодичностью около трех часов.

В селах большая часть жителей проживает в домах частной застройки с автономными источниками отопления. Котельные в селах Кировское, Зональное и Ясное имеют дизельные генераторы.

Семь опор ЛЭП в Тымовском районе упали при проведении плановых ремонтных работ.

Пресс-служба прокуратуры Сахалинской области сообщила, что по данному факту прокуратура проводит проверку, по результатам которой "при наличии оснований, будут приняты меры реагирования".

Interfax