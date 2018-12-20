Федеральную целевую программу развития Крыма в 2019 году профинансируют на 152 млрд рублей

Общее финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма в 2019 году составит около 152 млрд рублей, сообщил журналистам замминистра экономического развития России Сергей Назаров.

"На 2019 год запланировано больше, чем в этом году - около 152 млрд рублей. Из них - более 18 млрд рублей [получит] Севастополь и свыше 91 млрд рублей - Республика Крым", - сказал Назаров и добавил, что остальные средства будут выделены на объекты федеральных органов власти.

По его словам, объем финансирования на следующий год еще будет корректироваться.

Он также отметил, что самым крупным объектом финансирования станет трасса "Таврида". По информации Дирекции по ФЦП развития Крыма, в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 104 объекта: 37 - в республике, 38 - в Севастополе и 29 - объектов федеральных органов власти.

Ранее Назаров заявил, что в 2018 году ФЦП развития Крыма будет исполнена в республике на 90-93% от плана, в Севастополе - на 60-63%. Из около 800 объектов ФЦП завершены 220, в стадии реализации находятся 424 объекта, по 160 работы еще не начались. По данным дирекции, кассовое исполнение по программе на 1 декабря в Республике Крым составляет 72% (48 из 66,3 млрд рублей), в Севастополе - 43% (3,3 из 7,6 млрд).

О программе

Федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в августе 2014 года и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру полуострова. В середине июля 2015 года куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ.

Главными объектами финансирования являются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты, в том числе автоподход к Крымскому мосту, объекты энергетики, образования и здравоохранения.

В сентябре 2018 года постановлением правительства РФ программа по развитию Крыма и Севастополя продлена до 2022 года, а ее финансирование выросло на 40 млрд рублей - до 877,8 млрд.

ТАСС